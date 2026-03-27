Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de marzo de 2026

PAMELA ADRIAZOLA ASUME COMO SUPERINTENDENTA SUBROGANTE DE EDUCACIÓN

Desde el año 2019 se desempeñaba como directora regional de la Superintendencia de Educación en Aysén.

superintendenta(s)_horizontal

El 24 de marzo de 2026, Pamela Adriazola Rojas, Magíster en Gestión y Liderazgo y profesora en Castellano y Comunicación, inició formalmente sus funciones como superintendenta subrogante de Educación, en virtud del Decreto Exento N° 219 del Ministerio de Educación, emitido el 20 de marzo de 2026 y firmado por la ministra de Educación, María Paz Arzola. 


La nueva autoridad, con 15 años de trayectoria en el ámbito educacional, se desempeñaba hasta la fecha señalada en el cargo de directora regional de la Superintendencia de Educación en Aysén.  


En relación con el nombramiento de Adriazola Rojas, el Decreto Exento N°219, en su artículo segundo, indica que “por razones impostergables de buen servicio, se hará efectiva esta subrogación en forma inmediata, sin esperar su total tramitación”


Durante su recorrido profesional en el sector público y educacional, ha destacado por su reconocida experiencia en docencia, dirección escolar, gestión técnico-pedagógica y administración pública. Se suma a esto su amplia trayectoria en liderazgo directivo, fiscalización, regulación educacional y gestión estratégica de sistemas educativos. En esa misma línea, en 2019 asumió la responsabilidad de ser directora regional de este Servicio en Aysén. 


“Asumo este desafío con la convicción de que la Superintendencia debe estar al servicio de la educación, fortaleciendo su rol no solo fiscalizador, sino también de acompañamiento permanente a los establecimientos. Nuestro foco será una fiscalización eficiente, que reduzca la sobrecarga administrativa y entregue mayor autonomía a los recintos educativos, para que puedan concentrarse en lo esencial: los aprendizajes, el fortalecimiento de los equipos docentes, la gestión de sus recursos pedagógicos y la convivencia escolar”, comentó la superintendenta (s) Pamela Adriazola. 


Además, sostuvo que “tras siete años de trabajo en la institución, he podido constatar su impacto real en el mejoramiento de la calidad educativa, y ese será el estándar que seguiremos consolidando. Porque una buena educación se construye con instituciones que orientan, acompañan y exigen con sentido”. 

binstitute

INSTITUTO BRITÁNICO INVITA A LA COMUNIDAD A SUMARSE A SUS CURSOS DE INGLÉS 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“TENEMOS UNA OPORTUNIDAD GIGANTESCA”: GOBERNADOR PARTICIPA DE LA FERIA ACUÍCOLA MÁS GRANDE DEL HEMISFERIO SUR Y GESTIONA BILATERAL ENTRE PESCADORES ARTESANALES Y SUBSECRETARIO DE PESCA

Leer Más

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

gobernadorconsejosalmon
nuestrospodcast
SERVIU - Diseño plaza Villa Renoval_3

SERVIU PRESENTÓ A LA COMUNIDAD DE VILLA RENOVAL EL DISEÑO PARA NUEVA PLAZA Y ESPACIOS PÚBLICOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
superintendenta(s)_horizontal

PAMELA ADRIAZOLA ASUME COMO SUPERINTENDENTA SUBROGANTE DE EDUCACIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gobernadorconsejosalmon

“TENEMOS UNA OPORTUNIDAD GIGANTESCA”: GOBERNADOR PARTICIPA DE LA FERIA ACUÍCOLA MÁS GRANDE DEL HEMISFERIO SUR Y GESTIONA BILATERAL ENTRE PESCADORES ARTESANALES Y SUBSECRETARIO DE PESCA

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
explorerhouse

PUNTA ARENAS REFUERZA SU ROL COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA CON VISITA DEL CANCILLER Y ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL EN EXPLORERS HOUSE