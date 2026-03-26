DELEGADA PRESIDENCIAL ERICKA FARIAS LLAMA A LA TRANQUILIDAD POR ALZA DE COMBUSTIBLES Y DESCARTA UN “ESTADO QUEBRADO”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, abordó diversos temas relacionados con sus primeros días en el cargo, el escenario económico del país, la conformación del gabinete regional y la situación de los combustibles en Magallanes.

La autoridad realizó un balance inicial de su gestión, señalando que “han sido días intensos de gestión, asumimos recién el 11 de marzo y hemos estado trabajando en varios frentes”. En esa línea, destacó que “tenemos muchos proyectos para magallanes que son interesantes me he reunido con todos los alcaldes y consejeros regionales, me falta reunirme con los concejales, poco a poco iré saliendo a otras provincias”, dando cuenta de un despliegue territorial progresivo en la región.

Respecto a la demora en el nombramiento de seremis, explicó que “encontramos el país en emergencia...a veces es difícil conformar el gabinete desde el día 1 no somos la excepción, en todos los gobiernos mas o menos pasa”, agregando que se ha buscado un equilibrio en los equipos de trabajo. En ese sentido, indicó que “también lo otro que hemos querido tener un stock de personas algunos nuevos algunos ya conocidos en el fondo que complementen tanto la experiencia como la novedad y los aspectos técnicos”. Asimismo, destacó el interés de distintos perfiles en sumarse al gobierno, señalando que “recibimos muchos curriculums tanto de gente relacionada con el mundo político y también externa al mundo político pero que hoy día le llama la atención esto le llama la atención el proyecto político, de estado, de gobierno del presidente José Antonio Kast”.

En relación al oficio de la Contraloría tras la controversia por el concepto de “estado en quiebra”, la delegada fue enfática en descartar esa afirmación, llamando a la calma de la ciudadanía. “no es un estado quebrado llamo a la tranquilidad es un estado que si lo encontramos bastante vacío y eso es algo objetivo nosotros recibimos este estado al 31 de diciembre con 40 millones de dólares en caja fiscal”, sostuvo. No obstante, reconoció la complejidad del escenario actual: “hoy día es la situación compleja, si es compleja del punto de vista económico, hablaría de un estado quebrado? por supuesto que no , pero si tenemos que ser muy conscientes y no se trata de dejar de hacer cosas eso es algo que he hablado con distintas autoridades sino de ir priorizando y focalizando los recursos que hoy día tenemos para solventar aquella necesidades que sean las mas relevantes para las personas”.

Finalmente, frente a la modificación del MEPCO y el alza en los combustibles, Farías reiteró un llamado a la tranquilidad, asegurando que el subsidio al gas se mantiene sin cambios y que el abastecimiento está garantizado en la región, en medio de un contexto que ha generado preocupación en la ciudadanía.

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