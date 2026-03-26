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26 de marzo de 2026

MUNICIPIOS DE PUNTA ARENAS Y TUCAPEL FIRMAN CONVENIO

La iniciativa busca fortalecer el turismo, la cooperación tecnológica y los vínculos productivos entre ambas comunas.

TP 1
Un importante intercambio turístico y de colaboración intercomunal comenzará a conectar a Punta Arenas con la comuna de Tucapel, tras la firma de un convenio entre ambas autoridades comunales que busca impulsar el trabajo conjunto en áreas de interés común.

El alcalde de Punta Arenas valoró la iniciativa, señalando que "durante las próximas semanas van a venir a nuestra ciudad más de 650 vecinos de Tucapel, lo que nos tiene muy contentos, porque nos van a conocer, van a consumir y también promoverán a Punta Arenas como un destino turístico relevante". En esa línea, Radonich subrayó la importancia de fortalecer la conectividad aérea interregional, especialmente con Concepción, para facilitar este tipo de intercambios.

Además del componente turístico, el jefe comunal puntarenense relevó la oportunidad de generar vínculos productivos, particularmente en el ámbito ganadero. En ese sentido, mencionó la posibilidad de establecer contactos entre organizaciones locales como Asogama y frigoríficos regionales, con el objetivo de promover la presencia del Cordero de Magallanes en el tradicional Festival del Cordero de Tucapel.

En tanto, el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, indicó que este programa forma parte de un convenio de colaboración que busca fortalecer la relación entre ambos municipios, no solo en el ámbito turístico, sino también en áreas como la tecnología y el desarrollo productivo. "Estamos trabajando en mantener una vinculación no solamente turística, sino también de colaboración tecnológica entre los dos municipios".

Asimismo, Veloso señaló que proyecta profundizar el trabajo conjunto a través de reuniones con distintas áreas municipales, especialmente en el ámbito productivo. "Queremos identificar similitudes y desarrollar iniciativas que sean atractivas e innovadoras para nuestra comunidad", concluyó.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de este tipo de instancias para fortalecer la descentralización y el turismo interno, destacando el valor de compartir experiencias entre comunas de distintas zonas del país.
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