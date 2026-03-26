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26 de marzo de 2026

CHARLIE CLARK CONTINÚA RODAJE DE DOCUMENTAL SOBRE OVNIS EN REGIÓN DE MAGALLANES

Charlie Clark, el actor, empresario, filántropo y ufólogo con raíces en Texas, regresa al país para concretar proyecto cinematográfico.

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En el sur de Chile, en la Región de Magallanes, específicamente en Torres del Paine, y en la Región de Los Lagos, en el fundo Reñihue, continúa el rodaje del documental sobre OVNIS basado en una idea  propia y experiencias de Charlie Clark, que una vez finalizado espera llegar a los cines de Chile.

Por sus propias experiencias con fenómenos no identificados, y ante una serie de avistamientos de ovnis en nuestro país, Charlie Clark decidió que este 2026 asumiría la misión de rodar un documental en Chile, cuyas primeras imágenes las capturó, durante la Décimo Cuarta Jornada Internacional de Ufología, que se realizó en el Teatro Valparaíso, en la quinta región.

No olvidemos que la geografía extrema y el cielo limpio de Chile, lo han convertido en uno de los cinco países con mayor número de avistamientos en el mundo, según info de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas (AION).

Además no hay que dejar de citar que Charlie Clark, además de mostrar gran interés por el fenómeno OVNI, colaborando con el investigador chileno Rodrigo Fuenzalida, y participando activamente en instancias de investigación y difusión del tema, ha recorrido Chile investigando avistamientos en La Patagonia chilena, en la zona norte -San Pedro de Atacama-, en la cuarta región, en el Valle del Elqui, lugares que se han convertido en uno de los sitios con más avistamientos de OVNIs.

De este modo, y con una perspectiva clara, el equipo de producción de Charlie Clark, es liderado por destacados nombres del cine y la televisión local y promete explorar estudios de los extraterrestres. Con un enfoque que mezcla realidad, ficción y thriller metafísico, en un proyecto promete no solo cuestionar los límites de nuestra percepción, sino reabrir el diálogo sobre lo que consideramos verdad en un mundo plagado de incertidumbres.

Acerca de Charlie Clark, alma de filántropo

Charlie Clark es un empresario que impulsa proyectos de impacto social, ecológico y artístico, con un profundo respeto por las culturas locales. Su historia no es la de un actor convertido en emprendedor, sino la de un emprendedor creativo que supo convertir su visión empresarial en una herramienta para generar comunidad, identidad y propósito.

Desde su base, el Valle de Reñihué, que había pertenecido originalmente al conservacionista Douglas Tompkins, Charlie Clark ha desarrollado proyectos de restauración ecológica, conservación de fauna, monitoreo aéreo y combate de incendios forestales, utilizando un helicóptero Airbus AS350 B3. Además, de impulsar iniciativas vinculadas a medicina ancestral, espiritualidad, y turismo ecológico a través de experiencias inmersivas. En 2025, trajo a Chile por primera vez al actor Danny Trejo, en el marco del estreno en Chile de “Green Ghost”, generando un hito para los fanáticos del cine de culto y fortaleciendo los lazos culturales entre Chile y Estados Unidos.

Fuente: prensaeventos.cl

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