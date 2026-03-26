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26 de marzo de 2026

SERVIU PRESENTÓ A LA COMUNIDAD DE VILLA RENOVAL EL DISEÑO PARA NUEVA PLAZA Y ESPACIOS PÚBLICOS

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, recoge las propuestas de habitantes de la localidad e incorpora una zona identitaria con un mirador y una escultura de carreta con bueyes, elemento simbólico que releva los orígenes del poblado.

SERVIU - Diseño plaza Villa Renoval_3

En el marco del Programa de Espacios Públicos, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) presentó a la comunidad el diseño final del proyecto “Construcción de Plaza Villa Renoval”, iniciativa que busca dotar a la localidad de un espacio público funcional, seguro e inclusivo.

 

La jornada correspondió a la última instancia de participación ciudadana, proceso en el que vecinas y vecinos residentes en este sector, ubicado en la Ruta 9 Norte camino a Puerto Natales, contribuyeron activamente con ideas y propuestas para el desarrollo del proyecto.

 

“Las personas que viven en Renoval participaron activamente en las tres instancias de participación ciudadana, por lo que el diseño refleja lo que ellos querían en este espacio, que será la presentación de esta Villa”, destacó el director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

 

El diseño, elaborado por la consultora Patagonia Arqing, incorpora diversos elementos orientados a fortalecer el uso comunitario y la identidad local. Entre ellos, destacan hitos de acceso con letras volumétricas para destacar el nombre de la localidad, una laguna para acumulación de aguas lluvias y atracción de avifauna, senderos peatonales, refugios, estacionamientos, espacios de descanso, juegos infantiles, multicancha y mobiliario urbano.

 

Asimismo, el proyecto considera una zona identitaria con un mirador y una escultura de carreta con bueyes, elemento simbólico que releva los orígenes del poblado, junto con áreas cubiertas para actividades comunitarias que permiten su uso durante todo el año, considerando las condiciones climáticas de la zona.

 

Durante la jornada, la comunidad valoró positivamente la propuesta y realizó observaciones finales, principalmente relacionadas con la durabilidad de los materiales y la pertinencia de las soluciones de iluminación, considerando las condiciones climáticas del territorio.

 

En relación con las próximas etapas, la autoridad explicó que el proyecto avanzará hacia su fase técnica. “La consultora debe finalizar el diseño de especialidades, como ingeniería y proyecto eléctrico, para su revisión por parte de SERVIU. Posteriormente, será enviado a la Seremi de Vivienda y Urbanismo para gestionar su rentabilidad social y avanzar en la obtención de financiamiento para su construcción”, indicó González.

 

De esta forma, el proyecto de Plaza Villa Renoval, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), continúa su desarrollo con un fuerte énfasis en la participación ciudadana, incorporando las necesidades y características del territorio para consolidar un espacio público de encuentro y calidad para la comunidad.

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