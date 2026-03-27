INSTALAN EN MEMORIAL DE LA DIVERSIDAD NOMBRE DE RENÉ MÁRQUEZ

Hasta el Memorial de la Diversidad, ubicado en el Cementerio General, llegó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para rendir un homenaje a las 70 víctimas fatales de crímenes homo/transfóbicos documentados en Chile, al tiempo que instó al Estado "a destrabar la tramitación en el Congreso Nacional la reforma a la Ley Zamudio".

Durante la ceremonia, enmarcada en el 14° aniversario del fallecimiento de Daniel Zamudio, las y los activistas del Movilh dejaron en el memorial una flor por cada una de las víctimas, además de desplegar una bandera LGBTIQ+ en recuerdo de todas las personas asesinadas.

Si bien en 2025, y por primera vez desde el 2009, no se registraron crímenes de odio, en la ocasión al Memorial fue añadido el nombre de René Márquez Arismendi, quien fue asesinado por su orientación sexual el 20 de abril del 2024 en Punta Arenas y cuyo caso fue identificado en octubre del 2025 como homofóbico por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, condenado al homicida a presidio perpetuo.

"Han pasado 14 años del asesinato de Daniel Zamudio y lamentablemente los casos de discriminación a las personas LGBTIQ+ siguen creciendo, con un aumento del 27,1% en último año, según reportó el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, lanzado esta semana", indicó el Movilh.

"En este contexto, resulta más importante que nunca que el Estado ponga al acelerador a la reforma a la Ley Zamudio, cuya tramitación inició en 2019 y que en la actualidad se encuentra estancada en Comisión Mixta. La norma ha sido poco y nada usada en los últimos años, porque no indemniza a las víctimas y su redacción vuelve casi imposible aplicar el agravante de delito discriminatorio, siendo necesaria y urgente su reforma. Chile se ha comprometido a reformar la norma ante entidades como la ONU y la CIDH, pero ello aún no ocurre", añadió la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

El XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género arrojó que en 2025 se registraron 3.620 casos y denuncias por discriminación, la cifra más alta de la cual se tiene registro y que concentra el 23% del total de abusos conocidos en los últimos 24 años.

Listado de víctimas fatales de la homofobia y la transfobia en Chile (Listado producido y actualizado cada año por el Movilh)

1975: NN

1984: Mónica Briones Puccio

2002: Pilar Ibáñez Carrasco, Mauricio Ortega Julio, Amanda Jofré Cerda, Fernanda Covarrubias y Edgardo Vera.

2004: Bárbara Rivero Salazar, Andrea Sánchez Sánchez

2006: Ronald Zambra Donoso, Andrés Navarrete Collao, Viviana Cuevas Henríquez y Hans Pozo Vergara.

2007: Moria Donaire González, Graciela Carrasco Berríos, Alejandra Albornoz Jiménez

2010: Manuel Menéndez González, Ramón Saa Valdivia

2011: Cinthia González Rodríguez, Camila Guzmán Trujillo

2012: Daniel Zamudio Vera, Juan Manuel Vidal, Fernando Valdivia Chávez

2013: Lorenzo Vigueras Torres, José González Quiroga, Diego Aliaga Rosales, Arturo Lomboi Muñoz

2014: Alejandro Bustamante Godoy, Esteban Parada Armijo, Wladimir Sepúlveda, Zaconi Orellana Acevedo, Dilan Vera Parra

2015: Claudio Olivares Bignani, Josefa Salazar Almeida, Teresa Ruiz Núñez

2016: Marcelo Lepe, Litzi Odalis Parales, Nicole Saavedra Bahamondes, Vicente Vera.

2017: Susana Sanhueza, Álvaro Constanzo, Ana Villarroel González

2018: Paloma Paredes Carrasco, José Ferrada Aguilera, Felipe Olguín Gómez

2019: Sussy Montalbán, Aliro Andrade Almonacid, Brenda Plaza Vallejos, Samuel Gamboa Muñoz.

2020: Miguel Miranda Bustos, Cynthia Leslie Velásquez, Marcelo Cea Espinoza, Jorge Ruz García, Miguel Arenas Rodríguez, Vicente González Lorca.

2021: Sebastián Abarca Guajardo, Stefanía Breve Neira, Richard Barría Triviño.

2022: Ana Almonacid Águila, Yuridia Pizarro Torres, Jaime Vergara Jiménez, Josefa Palma Villarroel, Keyti Rodríguez Vásquez, Claudia Díaz Pérez

2023: Ever Albarrán Ortiz, Keny Riasco García, Sandra Almeida Lizama.

2024: Ariel Millar Leal, Ivanna Viveros Torres, René Márquez

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