DELEGADO MONCADA LIDERA SU PRIMER PLENARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, encabezó el primer plenario de servicios públicos en Puerto Williams, desde que asumió su cargo el 11 de marzo pasado.

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El principal objetivo de esta instancia realizada en dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos, fue articular los trabajos de cooperación con los diferentes jefes y jefas de servicios establecidos en la provincia, con el propósito de acercar una oferta pública de manera eficiente a la comunidad, enfocada en los ejes estratégicos del Gobierno y las necesidades locales.

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"El rol del delegado es coordinar y supervigilar el trabajo de los servicios públicos de acuerdo a la normativa, pero es súper importante conversar con ellos, saber en qué está cada uno de los servicios en la comuna e ir trabajando de tal forma que podamos irnos respaldando y apoyando. Escuchamos sus requerimientos, en qué están trabajando, cuál es su programación para este año y ver cómo podemos ir colaborando, sobre todo en las salidas a terreno, en el contacto con la población. Es clave dialogar, coordinar y apoyarnos para llegar de mejor manera a los sectores más apartados", sostuvo el delegado Moncada.

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Junto a personal de la Delegación, en esta actividad estuvieron presentes representantes locales de los siguientes servicios públicos: Seremi de Salud, Registro Civil e Identificación, Sernapesca, Conaf, SAG, DGAC, ChileAtiende y los jardines infantiles Junji "Tánana" y "Ukika".