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28 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS INAUGURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026 CON 250 CUPOS GRATUITOS

​El programa contempla cinco disciplinas y busca fomentar el acceso al deporte en niños, niñas y jóvenes de la comuna durante todo el año.

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En el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el lanzamiento oficial de las Escuelas Deportivas Municipales 2026, iniciativa impulsada por la Fundación de Deportes que busca promover la actividad física gratuita en la comunidad.

El programa considera cinco disciplinas: tenis, atletismo, boxeo, taekwondo y levantamiento de pesas, sumando un total de 250 cupos disponibles. La propuesta apunta a que niños, niñas y jóvenes puedan acceder a entrenamientos durante todo el año, sin importar su establecimiento educacional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento del proyecto y su impacto social. Según indicó, el programa comenzó con pocas disciplinas y hoy ha logrado ampliarse, ofreciendo espacios con entrenadores especializados y acceso gratuito, financiado con recursos municipales.

Desde la organización, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, informó que aún existen cupos disponibles. Por ello, se realizará una jornada de inscripción este lunes, entre las 09:00 y 17:00 horas, en dependencias de Dideco, ubicadas en Avenida Independencia 830. Para postular, solo se requiere cédula de identidad, una fotocopia y completar el formulario correspondiente.

La iniciativa también contempla programas específicos dentro del establecimiento anfitrión, además de promover el desarrollo integral de los participantes. Apoderados y estudiantes valoraron la instancia, destacando que permite fortalecer habilidades deportivas en un entorno seguro y accesible para la comunidad.



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