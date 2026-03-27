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27 de marzo de 2026

ANDES SALUD CONCRETA ADQUISICIÓN DE 64% DE CLÍNICA IMET, EN PUNTA ARENAS, Y MARCA UN HITO EN SU ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL

​La transacción, que ayuda a consolidar la presencia de la compañía en el extremo sur del país, incluye un plan de expansión inmobiliaria y hospitalaria, y contempla una inversión total superior a los US$ 10 millones.

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Tras nueve meses de negociaciones, Andes Salud SpA concretó oficialmente la compra del 64% de la propiedad de la Clínica IMET, en la ciudad de Punta Arenas. La transacción marca un hito en el plan de expansión regional de la compañía, consolidando su presencia en el extremo sur del país mediante un plan de inversión que superará los US$ 10 millones.

El proyecto Andes Salud, en la Región de Magallanes, no sólo se traduce en la participación mayoritaria y la operación actual, sino también la compra de inmuebles, y el crecimiento comercial y de infraestructura en la zona austral.

Los activos iniciales adquiridos incluyen una infraestructura de 2.435 m2 construidos sobre un terreno de 5.835 m2.

Nuevo directorio  

La operación se formalizará durante una Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la tarde de este viernes, oportunidad en la que se constituirá el nuevo directorio, que será presidido por Gonzalo Grebe Noguera, gerente general de Andes Salud y al que se integrarán Ricardo Torres Aravena y Fernando Sáenz Llorente. El nuevo equipo asumirá la misión de establecer los lineamientos corporativos y estratégicos para la clínica.

“Nuestro objetivo, desde la creación de Andes Salud en 2018, ha sido acercar la medicina de calidad y la tecnología a las regiones. Hoy damos un paso significativo con la adquisición de Clínica IMET en Magallanes, nuestro centro más austral, con el fin de fortalecer la oferta de salud en la duodécima región”, declaró Grebe.

Expansión estratégica

El plan de negocios diseñado por Andes Salud para rentabilizar y expandir la operación de Clínica IMET se estructurará en dos etapas principales. La primera, orientada al traspaso del modelo de gestión corporativa de la compañía y a garantizar la continuidad de los servicios de atención de salud y prestaciones médicas, con el foco puesto en la incorporación de nuevos acuerdos comerciales que permitan ampliar la cobertura que actualmente tienen los pacientes de isapres y Fonasa.

La segunda etapa considera la adquisición de un paño adicional de 3.360 m2 destinado exclusivamente a la ampliación de las instalaciones de la clínica. El objetivo financiero de esta fase es escalar el proyecto hacia el desarrollo de actividad hospitalaria y quirúrgica de mayor complejidad.

Red de salud regional

La Clínica IMET ya se encontraba posicionada como un actor relevante en el mercado de la salud ambulatoria de Magallanes, una región que, según datos del Censo 2024, tiene una población de 170 mil habitantes.

La participación del grupo en Clínica IMET de Magallanes es parte del plan de desarrollo de Andes Salud, con que ampliará la cobertura y acceso a salud en regiones. Actualmente la  compañía administra clínicas en El Loa (Calama), Chillán, Concepción y Puerto Montt, además de centros médicos en Talca (con una futura clínica en camino), Los Ángeles y Ancud.

Leónidas Rosas, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Andes Salud, destacó además que el patrimonio del grupo incluye “cinco clínicas, tres centros médicos y más de 20 centros ambulatorios y esperamos convertirnos en el principal referente de salud en regiones con calidad médica, tecnología de vanguardia y cercanía, contribuyendo a la descentralización de la salud en Chile, hoy con nuestra llegada al extremo sur “, comentó.

Fuente: df.cl 

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