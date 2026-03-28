PAR EXPLORA MAGALLANES REALIZÓ JORNADA DE ASESORES PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA EN LA REGIÓN

En dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, el PAR Explora Magallanes llevó a cabo la “Jornada de asesores: Compartiendo experiencias, desafíos y proyecciones”, actividad orientada a fortalecer el trabajo colaborativo en torno a la divulgación científica en la región.

La jornada incluyó una dinámica denominada “After Science”, simulando un festival musical, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la labor conjunta, así como identificar mejoras en la implementación de los instrumentos Investigación e Innovación Escolar y Explora tu Ciencia, iniciativas financiadas por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación.

En la actividad participaron asesores científicos y relatores que durante 2025 desempeñaron un rol clave en estos programas, acercando la ciencia a las comunidades educativas. Al respecto, el asesor científico Rodolfo Sapians valoró la instancia, señalando que permitió compartir experiencias y buscar formas de mejorar el apoyo a los establecimientos educacionales.

Por su parte, el coordinador de Gasco Educa Magallanes, Claudio Villegas, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y retroalimentación, indicando que contribuyen a fortalecer el trabajo conjunto con estudiantes y equipos educativos en la región.

La directora ejecutiva del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, explicó que la actividad buscó reconocer el compromiso de los participantes, promover el intercambio de buenas prácticas y actualizar herramientas pedagógicas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, contó con la participación del Comité Temático Transdisciplinar, que apoya la divulgación científica y la educación en estas áreas.





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