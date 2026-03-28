DETECTAN POR PRIMERA VEZ MICROPLÁSTICOS EN PLAYAS DE LA ANTÁRTICA

Un equipo de investigadoras de la Universidad de Cádiz identificó por primera vez la presencia de microplásticos en playas de la Antártica, específicamente en la isla Decepción. El estudio detectó partículas en las diez playas analizadas, marcando un precedente en el monitoreo ambiental de este territorio considerado prístino.

La investigación estableció que las concentraciones fluctuaron entre 2 y 31 partículas por kilogramo de arena, permitiendo generar una línea base para futuras mediciones. El trabajo fue publicado en la revista científica Marine Pollution Bulletin, aportando evidencia concreta sobre la presencia de contaminación en la zona.

Según detallaron las investigadoras, la mayoría de los microplásticos encontrados corresponden a fragmentos derivados de la degradación de plásticos mayores, sin detectarse pellets industriales. Entre los materiales identificados destacan el polietileno (PE) y el policloruro de vinilo (PVC), comúnmente utilizados en envases, bolsas, tuberías y cables.

El estudio advierte que, pese a la percepción de la Antártica como un entorno prácticamente intacto, factores como la actividad científica, el turismo, la pesca y el transporte oceánico desde otras latitudes pueden contribuir a la llegada de estos contaminantes.

Este hallazgo constituye la primera evidencia científica de microplásticos en sedimentos intermareales de la isla Decepción y servirá como base para futuras investigaciones. Los próximos pasos consideran comparar estos datos con nuevas muestras y avanzar en monitoreos periódicos para evaluar la evolución de este fenómeno.

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