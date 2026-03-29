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29 de marzo de 2026

ARTISTA LOCAL Y PROYECTO DIGITAL BUSCAN VISIBILIZAR PROPUESTAS CREATIVAS NACIDAS EN PUNTA ARENAS

​El cantautor “Pikselflakes” y la iniciativa “YoAmoPUQ” impulsan espacios para difundir la música y la identidad visual de la ciudad.

PIKSELFLAKES

​​Un joven artista de Punta Arenas busca dar a conocer su trabajo musical y un proyecto digital enfocado en la promoción de la identidad local.

Se trata de “Pikselflakes”, cantautor de 23 años que desde 2021 desarrolla una propuesta ligada al rock acústico y la música alternativa, con influencias del folk latinoamericano. Actualmente, el proyecto cuenta con cerca de 11 mil oyentes mensuales en Spotify, principalmente provenientes de otros países, como México.

El artista manifestó su interés en fortalecer su presencia en la región, considerando que gran parte de su audiencia se encuentra fuera de Magallanes. En esa línea, busca generar instancias para difundir su música a nivel local y aportar a la escena artística de la ciudad.

Paralelamente, impulsa el proyecto “YoAmoPUQ”, iniciativa en redes sociales que busca destacar la identidad visual y cultural de Punta Arenas. La cuenta ya supera los 4 mil seguidores en TikTok y ha alcanzado miles de visualizaciones en sus contenidos.

Entre las próximas acciones, el proyecto contempla la realización de un sorteo orientado a emprendimientos locales, que incluirá apoyo en diseño de marca, identidad visual y contenido audiovisual, en colaboración con la agencia KodamaPUQ.



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