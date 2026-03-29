29 de marzo de 2026
MANTIENEN ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA EN MAGALLANES POR PROBABLES TORMENTAS ELÉCTRICAS
La medida se mantiene vigente desde el 28 de marzo y responde a un aviso meteorológico que anticipa condiciones eléctricas hasta el 30 de marzo.
La Dirección Regional del SENAPRED mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena debido a la probabilidad de tormentas eléctricas, según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). La medida rige desde el pasado 28 de marzo y se extenderá mientras las condiciones así lo ameriten.
De acuerdo con el aviso meteorológico A155-1 emitido por la DMC, se pronostican probables tormentas eléctricas en la región entre el 29 y el 30 de marzo. Este escenario implica un aumento del riesgo asociado a fenómenos climáticos que podrían afectar tanto a la población como a la infraestructura.
La activación de esta alerta busca reforzar la vigilancia y coordinación entre los distintos organismos del sistema de prevención y respuesta ante emergencias, permitiendo adoptar medidas oportunas frente a posibles situaciones de riesgo.
Desde SENAPRED indicaron que la Alerta Temprana Preventiva constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y la coordinación con autoridades regionales, en este caso con la Delegación Presidencial Regional.
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de canales oficiales y a adoptar medidas de autocuidado ante eventuales eventos eléctricos, especialmente en actividades al aire libre.
DELEGADA PRESIDENCIAL REFUERZA PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ANTÁRTICA Y COMPROMISO CON SOBERANÍA Y CIENCIA
La autoridad regional se encuentra en el continente blanco como parte de una estrategia que busca fortalecer la proyección internacional y el desarrollo científico de Chile.
La autoridad regional se encuentra en el continente blanco como parte de una estrategia que busca fortalecer la proyección internacional y el desarrollo científico de Chile.