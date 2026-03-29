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29 de marzo de 2026

MANTIENEN ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA EN MAGALLANES POR PROBABLES TORMENTAS ELÉCTRICAS

​La medida se mantiene vigente desde el 28 de marzo y responde a un aviso meteorológico que anticipa condiciones eléctricas hasta el 30 de marzo.

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La Dirección Regional del SENAPRED mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena debido a la probabilidad de tormentas eléctricas, según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). La medida rige desde el pasado 28 de marzo y se extenderá mientras las condiciones así lo ameriten.

De acuerdo con el aviso meteorológico A155-1 emitido por la DMC, se pronostican probables tormentas eléctricas en la región entre el 29 y el 30 de marzo. Este escenario implica un aumento del riesgo asociado a fenómenos climáticos que podrían afectar tanto a la población como a la infraestructura.

La activación de esta alerta busca reforzar la vigilancia y coordinación entre los distintos organismos del sistema de prevención y respuesta ante emergencias, permitiendo adoptar medidas oportunas frente a posibles situaciones de riesgo.

Desde SENAPRED indicaron que la Alerta Temprana Preventiva constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y la coordinación con autoridades regionales, en este caso con la Delegación Presidencial Regional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de canales oficiales y a adoptar medidas de autocuidado ante eventuales eventos eléctricos, especialmente en actividades al aire libre.



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