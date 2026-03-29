DELEGADA PRESIDENCIAL REFUERZA PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ANTÁRTICA Y COMPROMISO CON SOBERANÍA Y CIENCIA

La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, se encuentra en territorio antártico en el marco de una estrategia orientada a reforzar la presencia del Estado en el continente blanco. La visita busca consolidar el compromiso de Chile con la soberanía, la investigación científica y el desarrollo de esta zona estratégica.

Desde el Gobierno se destacó que este despliegue forma parte de una política que reconoce el valor geopolítico y científico de la Antártica, además de su proyección internacional. En ese contexto, la presencia de autoridades en terreno es considerada una señal concreta del interés del país en fortalecer su rol en la zona.

La permanencia de la delegada se articula con la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, lo que da cuenta de una coordinación institucional orientada a posicionar a la Antártica como un eje relevante dentro de la agenda nacional.

Este tipo de acciones se enmarcan en los lineamientos de la política exterior y territorial del país, con foco en el desarrollo científico, la protección del entorno y la consolidación de la presencia chilena en el continente.

Finalmente, desde el Ejecutivo reiteraron el compromiso con el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo en la Antártica, destacando su importancia estratégica tanto para Chile como en el contexto internacional.

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