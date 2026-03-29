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29 de marzo de 2026

DISCOS DE VINILO “ATERRIZAN” ESTE SÁBADO 4 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN EN PUNTA ARENAS

​La Agrupación Melómano Magallánico realizará una nueva jornada de cambalacheo musical con entrada liberada, enfocada en el formato físico y el coleccionismo.

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Una nueva edición de la muestra de cambalacheo musical organizada por la Agrupación Melómano Magallánico se realizará este sábado 4 de abril en Punta Arenas. La actividad se desarrollará entre las 15:00 y las 20:00 horas en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos de población Mauricio Braun, ubicada en Avenida España N° 0352, esquina José Robert.

El evento reunirá a amantes de la música en formato físico, quienes podrán encontrar discos de vinilo de distintos géneros y épocas, además de CDs, casetes, DVD, VHS, tornamesas y diversos artículos de colección. La jornada contará también con la participación de DJs en vivo, que ambientarán el encuentro durante toda la tarde.

Con más de diez años de trayectoria, la iniciativa busca mantener vigente el interés por el sonido analógico y fomentar el intercambio entre coleccionistas. La actividad es abierta a todo público y permite a los asistentes llevar sus propios discos para intercambiar, promoviendo así la rotación de material musical.

Desde la organización señalaron que esta instancia apunta a generar un espacio familiar y de encuentro en torno a la música, combinando nostalgia y nuevas oportunidades para ampliar colecciones personales en un ambiente cercano y participativo.


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