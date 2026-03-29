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29 de marzo de 2026

SUBIDA DE COMBUSTIBLES GENERA PREOCUPACIÓN EN TRANSPORTISTAS DE MAGALLANES

Buenos días región.

asoducam

El presidente de ASODUCAM, Miguel Cárdenas Salazar, abordó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el impacto que ha generado en el sector del transporte de carga el alza de los combustibles, tras la reciente modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) impulsada por el Gobierno.

El dirigente manifestó su preocupación por las consecuencias directas que esta medida tendrá en los costos operativos de los transportistas, especialmente en una región como Magallanes, donde las distancias y condiciones geográficas intensifican la dependencia del combustible. En ese sentido, explicó que “esto afecta absolutamente al transporte de carga por que el 40% de lo que significa el valor del petróleo es el costo operativo de un camión”.

Cárdenas también cuestionó la forma en que se ha comunicado la modificación, señalando que “creo que al gobierno le ha faltado emotividad porque esto se ha explicado de forma demasiado técnica el golpe bajo de la noche a la mañana”. A su juicio, la falta de claridad y cercanía en la entrega de la información ha generado incertidumbre y preocupación en el rubro.

Asimismo, describió el sentir de los transportistas frente al escenario actual, indicando que “todos nos sentimos anonadados, afligidos y agobiados por una alza tan profunda que la vemos como un limbo”.

El presidente de ASODUCAM advirtió que aún no se dimensionan completamente los efectos que traerá esta modificación al Mepco, no solo para el transporte de carga, sino también para la economía en general, considerando el impacto que podría tener en la cadena de distribución y en el costo final de bienes y servicios a nivel país.


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