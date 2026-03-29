GOBERNADOR FLIES ADVIERTE IMPACTO DE ALZA EN COMBUSTIBLES: “NUESTRA IMPRESIÓN ES QUE NO SE LOGRA DIMENSIONAR LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE LA SUBIDA”

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, abordó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el acuerdo alcanzado entre los gobernadores regionales y el Gobierno central, en torno a que el Ministerio de Transportes asuma la administración y financiamiento de subsidios derivados de las modificaciones al MEPCO.

La autoridad explicó que el proceso se dio en medio de cuestionamientos por la falta de información previa hacia las regiones respecto de los cambios en el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. “los gobernadores tuvimos que juntarnos con el gobierno después del informe, no se nos menciono previamente esta situación y el gran problema que teníamos es que con el anuncio con esta eliminación del mepco con traspaso del alza de las bencinas directamente el bolsillo de la gente se dijo bueno y esperamos contar con los gobiernos regionales para poder subsanar algunas alzas que vamos a tener en las regiones, sin decirnos ni conversar con nosotros previamente”.

En esa línea, Flies detalló que existieron reuniones con autoridades del nivel central, incluyendo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transportes, donde se plantearon reparos frente a eventuales descuentos presupuestarios a los gobiernos regionales. “la directiva se junto tanto con el ministro del interior como el de transporte, habian principios basicos, hace muy poco habiamos conversado de lo que iba a significar si o si el descuento a los gobiernos regionales situacion que no compartimos pero finalmente el ministerio de haciendo a traves de la dipres nos comunico que se descuenta un 3% adicional a los gobiernos regionales”.

El gobernador recalcó que la postura de las regiones es que las consecuencias de esta medida deben ser asumidas por el Ejecutivo, enfatizando el carácter centralista de la decisión. “la decision ha sido del gobierno central y lo que esperamos es que las soluciones vengan de quien tomo la medida del gobierno central y no estar cargando a los gobiernos regionales las consecuencias de una medida centralista y que no fue consultada tampoco ni informada previamente a los gobiernos regionales, se comprometio el ministro pero nuestra impresion es que no se logra dimensionar las consecuencias que tiene la subida”.

Finalmente, Flies subrayó que, si bien se logró un acuerdo para que el Ministerio de Transportes asuma el rol en los subsidios, persiste la preocupación en las regiones por el impacto que tendrán las alzas en los combustibles en la ciudadanía, especialmente en zonas extremas como Magallanes.





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