Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de enero de 2026

RECONOCEN A PATRICIO MLADINIC CENTURIONE POR SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA Y APORTE A LAS COMUNICACIONES EN MAGALLANES

Buenos días región.

pmladinic

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, se informó a la ciudadanía sobre el reconocimiento entregado al destacado comunicador magallánico Patricio Mladinic Centurione, quien cumple 50 años de trayectoria ininterrumpida en los medios de comunicación de la región.

En el marco de este importante hito, Patricio Mladinic, actual conductor de ITV Noticias Central, fue distinguido este lunes por el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, en un encuentro realizado en la ciudad de Punta Arenas. El homenaje se concretó a un día de que el comunicador cumpla oficialmente medio siglo en las comunicaciones, este martes 13 de enero, fecha que recuerda su debut en la extinta Radio Minería en 1976, con el programa La Guía Práctica.

Durante la ceremonia, el gobernador Jorge Flies destacó la extensa trayectoria profesional y humana de Mladinic, resaltando la credibilidad, el respeto y el reconocimiento transversal que ha construido a lo largo de décadas en la comunidad regional. El comunicador, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y recordó sus inicios en el mundo de las comunicaciones señalando: “Nunca he estado un día sin hablar en estos 50 años. Ha sido una vida entera dedicada a lo que me apasiona”.

Asimismo, Patricio Mladinic dedicó este reconocimiento a su familia, especialmente a sus padres, y a todos los profesionales con quienes ha compartido durante estas cinco décadas, entre ellos periodistas, radiooperadores, técnicos y personal administrativo de los distintos medios de comunicación de Magallanes.

Finalmente, el comunicador manifestó su orgullo por haber mantenido una trayectoria continua durante medio siglo y aseguró que, de tener que elegir nuevamente, volvería a dedicar su vida a las comunicaciones, reafirmando su vocación y compromiso permanente con la comunidad magallánica.


pmladinic

RECONOCEN A PATRICIO MLADINIC CENTURIONE POR SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA Y APORTE A LAS COMUNICACIONES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS

Leer Más

​El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

​El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

gorebiometrico
nuestrospodcast
VM 2

COMENZARON LOS OPERATIVOS DE VERANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
srjmediosmagallanes

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
casenmagallanes

ENCUESTA CASEN 2024: MAGALLANES DISMINUYE ÍNDICES DE POBREZA POR INGRESO, MULTIDIMENSIONAL Y SEVERA

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Camila Catalan

BECARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS (CHIC) SE TITULÓ CON ÉXITO TRAS REALIZAR SU DEFENSA DE MEMORIA DE TÍTULO DESDE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250