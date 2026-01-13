RECONOCEN A PATRICIO MLADINIC CENTURIONE POR SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA Y APORTE A LAS COMUNICACIONES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, se informó a la ciudadanía sobre el reconocimiento entregado al destacado comunicador magallánico Patricio Mladinic Centurione, quien cumple 50 años de trayectoria ininterrumpida en los medios de comunicación de la región.

En el marco de este importante hito, Patricio Mladinic, actual conductor de ITV Noticias Central, fue distinguido este lunes por el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, en un encuentro realizado en la ciudad de Punta Arenas. El homenaje se concretó a un día de que el comunicador cumpla oficialmente medio siglo en las comunicaciones, este martes 13 de enero, fecha que recuerda su debut en la extinta Radio Minería en 1976, con el programa La Guía Práctica.

Durante la ceremonia, el gobernador Jorge Flies destacó la extensa trayectoria profesional y humana de Mladinic, resaltando la credibilidad, el respeto y el reconocimiento transversal que ha construido a lo largo de décadas en la comunidad regional. El comunicador, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y recordó sus inicios en el mundo de las comunicaciones señalando: “Nunca he estado un día sin hablar en estos 50 años. Ha sido una vida entera dedicada a lo que me apasiona”.

Asimismo, Patricio Mladinic dedicó este reconocimiento a su familia, especialmente a sus padres, y a todos los profesionales con quienes ha compartido durante estas cinco décadas, entre ellos periodistas, radiooperadores, técnicos y personal administrativo de los distintos medios de comunicación de Magallanes.

Finalmente, el comunicador manifestó su orgullo por haber mantenido una trayectoria continua durante medio siglo y aseguró que, de tener que elegir nuevamente, volvería a dedicar su vida a las comunicaciones, reafirmando su vocación y compromiso permanente con la comunidad magallánica.



