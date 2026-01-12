MUNICIPIO INICIÓ INSCRIPCIONES DE ESCUELAS Y TALLERES DE VERANO 2026

Con una gran asistencia de familias se desarrolló este lunes la primera jornada de inscripciones para las Escuelas y Talleres de Verano 2026 de la Municipalidad de Punta Arenas, proceso que se lleva a cabo en el Teatro Municipal José Bohr y que continuará hasta el miércoles 14 de enero.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el interés generado por la oferta programática, subrayando que el municipio dispuso más de 40 talleres gratuitos dirigidos a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años. "Tenemos talleres culturales, artísticos, recreativos y científicos, además de 14 escuelas deportivas. En total son 1.100 cupos: 600 para talleres recreativos y 500 para escuelas deportivas, distribuidos por edades, con actividades pensadas para que los niños puedan aprender cosas nuevas durante todo el verano", señaló.





La autoridad comunal precisó que entre los talleres se incluyen disciplinas como baile TikTok, K-pop, danza afro, danzas urbanas, dibujo manga, acuarela, macramé, yoga infantil, pilates, escalada y actividades científicas, mientras que en el ámbito deportivo se ofrecen vóleibol, básquetbol, básquetbol 3x3, fútbol, tenis, pesas, boxeo, taekwondo y acondicionamiento físico. Todas estas actividades se desarrollarán en distintos recintos municipales y espacios barriales, con el objetivo de acercar la oferta a diversos sectores de la ciudad.





Durante la jornada, varios apoderados valoraron la iniciativa. Carla Freire, quien acudió junto a su hijo, comentó que se enteró de las inscripciones a través de redes sociales y decidió asistir de inmediato. "Es una muy buena opción para quienes no pueden salir de vacaciones. Que sea gratuito y con tantas alternativas es algo que hay que aprovechar", afirmó. Su hijo Leandro, por su parte, señaló entusiasmado que se inscribió en el taller de Slime "para crear cosas".





Desde la Unidad de Infancia y Juventud, Priscila Bravo recordó que las inscripciones se realizan de manera presencial y deben asistir el padre, madre o tutor con la cédula de identidad del adulto responsable y del menor, más una copia de ambos documentos. "Este año ampliamos la oferta y superamos los 40 talleres, con una variedad muy amplia según los intereses de niños y adolescentes", indicó.





El proceso de inscripción continuará este martes 13 y miércoles 14 de enero, en horario de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 horas, en el Teatro Municipal. Los talleres comenzarán a ejecutarse a partir del lunes 19 de enero, como parte del programa Verano 2026 impulsado por el municipio.

