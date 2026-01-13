Punta Arenas,
13 de enero de 2026

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO CULMINA PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTIVAS TERRITORIALES EN MAGALLANES

​El Partido Demócrata Cristiano renovó sus dirigencias regionales y comunales, a la espera de la ratificación del Tribunal Supremo.

logopdc2020

​Este domingo 11 de enero, el PDC eligió sus directivas territoriales en todas las comunas y regiones del País. También sus representantes ante la Junta Nacional, órgano máximo del PDC. Además del Frente de Profesionales y de la JDC.

 
En nuestra Región el proceso, faltando aún la calificación del mismo, por las instancias de nuestro Tribunal Supremo del PDC y de la autoridad electoral nacional resulto :

 
Directiva Regional de Magallanes
Presidente Juan Morano Cornejo
1°Vice Presidenta Gloria Chodil Ivanovic
2°°Vice Presidente Patricio Gamin Bustamante
3°Vice Presidenta Jeannette Andrade Ruiz
Secretaria Ingrid Lobos Vasquez
Directiva comunal Punta Arenas
Presidente Jorge Vera Oyarzun
1°Vice Presidente Daniel Miranda Gamin
Secretaria Claudia Espinoza
Directiva Comunal Puerto Natales
Presidenta Gloria Lasa Catriao
1° Vice Presidenta Luz Levicoy Hernandez
Secretario Jorge Aros Hernandez
Directiva Comunal Porvenir
Presidenta Marisol Andrade Cárdenas
1°Vice Presidente Manuel Loncon Guala
Secretario Juan Collante Torres

 
Además los Delegados son Delegados Flor Oyarzo Paredes y Miguel Vidal Miranda.

 
En cuanto a las demás elecciones, son de destacar los resultados en el Frente Nacional de Profesionales y Técnicos del PDC donde la lista 1 encabezada por la Camarada Dinka Tomicic Bobadilla o las Regiones Metropolitana y Valparaíso donde también presidirán mujeres DC, sólo por señalar las de mayor tamaño, con las Camarada Margarita Indo y Evelyn Navarro Araya respectivamente.

 
Los cambios en las dirigencias se concretarán una vez que el Tribunal Supremo ratifique o rectifique los resultados provisorios.

 
Junto a estas buenas nuevas, debemos también señalar, como lo había anticipada nuestro Presidente Nacional Honorable Senador Francisco Huenchumilla, presentó su renuncia a la presidencia, para facilitar el proceso eleccionario nacional venidero y la emergencia de nuevos liderazgos. No nos queda más que agradecer su corto pero fructífera conducción.
Atentamente,

Gloria Chodil Ivanovic
Presidenta Regional PDC Magallanes

Punta Arenas 12 de enero 2026

BORIC VISITARÁ EL MAGALLANES E IRÁ AL ZARPE DEL LSDH-91 SARGENTO ALDEA DE LA ARMADA DE CHILE A LA ANTÁRTICA

