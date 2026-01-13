PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO CULMINA PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTIVAS TERRITORIALES EN MAGALLANES

​Este domingo 11 de enero, el PDC eligió sus directivas territoriales en todas las comunas y regiones del País. También sus representantes ante la Junta Nacional, órgano máximo del PDC. Además del Frente de Profesionales y de la JDC.



En nuestra Región el proceso, faltando aún la calificación del mismo, por las instancias de nuestro Tribunal Supremo del PDC y de la autoridad electoral nacional resulto :



Directiva Regional de Magallanes

Presidente Juan Morano Cornejo

1°Vice Presidenta Gloria Chodil Ivanovic

2°°Vice Presidente Patricio Gamin Bustamante

3°Vice Presidenta Jeannette Andrade Ruiz

Secretaria Ingrid Lobos Vasquez

Directiva comunal Punta Arenas

Presidente Jorge Vera Oyarzun

1°Vice Presidente Daniel Miranda Gamin

Secretaria Claudia Espinoza

Directiva Comunal Puerto Natales

Presidenta Gloria Lasa Catriao

1° Vice Presidenta Luz Levicoy Hernandez

Secretario Jorge Aros Hernandez

Directiva Comunal Porvenir

Presidenta Marisol Andrade Cárdenas

1°Vice Presidente Manuel Loncon Guala

Secretario Juan Collante Torres



Además los Delegados son Delegados Flor Oyarzo Paredes y Miguel Vidal Miranda.



En cuanto a las demás elecciones, son de destacar los resultados en el Frente Nacional de Profesionales y Técnicos del PDC donde la lista 1 encabezada por la Camarada Dinka Tomicic Bobadilla o las Regiones Metropolitana y Valparaíso donde también presidirán mujeres DC, sólo por señalar las de mayor tamaño, con las Camarada Margarita Indo y Evelyn Navarro Araya respectivamente.



Los cambios en las dirigencias se concretarán una vez que el Tribunal Supremo ratifique o rectifique los resultados provisorios.



Junto a estas buenas nuevas, debemos también señalar, como lo había anticipada nuestro Presidente Nacional Honorable Senador Francisco Huenchumilla, presentó su renuncia a la presidencia, para facilitar el proceso eleccionario nacional venidero y la emergencia de nuevos liderazgos. No nos queda más que agradecer su corto pero fructífera conducción.

Atentamente,



Gloria Chodil Ivanovic

Presidenta Regional PDC Magallanes



Punta Arenas 12 de enero 2026

