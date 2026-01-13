13 de enero de 2026
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO CULMINA PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTIVAS TERRITORIALES EN MAGALLANES
El Partido Demócrata Cristiano renovó sus dirigencias regionales y comunales, a la espera de la ratificación del Tribunal Supremo.
Este domingo 11 de enero, el PDC eligió sus directivas territoriales en todas las comunas y regiones del País. También sus representantes ante la Junta Nacional, órgano máximo del PDC. Además del Frente de Profesionales y de la JDC.
En nuestra Región el proceso, faltando aún la calificación del mismo, por las instancias de nuestro Tribunal Supremo del PDC y de la autoridad electoral nacional resulto :
Directiva Regional de Magallanes
Presidente Juan Morano Cornejo
1°Vice Presidenta Gloria Chodil Ivanovic
2°°Vice Presidente Patricio Gamin Bustamante
3°Vice Presidenta Jeannette Andrade Ruiz
Secretaria Ingrid Lobos Vasquez
Directiva comunal Punta Arenas
Presidente Jorge Vera Oyarzun
1°Vice Presidente Daniel Miranda Gamin
Secretaria Claudia Espinoza
Directiva Comunal Puerto Natales
Presidenta Gloria Lasa Catriao
1° Vice Presidenta Luz Levicoy Hernandez
Secretario Jorge Aros Hernandez
Directiva Comunal Porvenir
Presidenta Marisol Andrade Cárdenas
1°Vice Presidente Manuel Loncon Guala
Secretario Juan Collante Torres
Además los Delegados son Delegados Flor Oyarzo Paredes y Miguel Vidal Miranda.
En cuanto a las demás elecciones, son de destacar los resultados en el Frente Nacional de Profesionales y Técnicos del PDC donde la lista 1 encabezada por la Camarada Dinka Tomicic Bobadilla o las Regiones Metropolitana y Valparaíso donde también presidirán mujeres DC, sólo por señalar las de mayor tamaño, con las Camarada Margarita Indo y Evelyn Navarro Araya respectivamente.
Los cambios en las dirigencias se concretarán una vez que el Tribunal Supremo ratifique o rectifique los resultados provisorios.
Junto a estas buenas nuevas, debemos también señalar, como lo había anticipada nuestro Presidente Nacional Honorable Senador Francisco Huenchumilla, presentó su renuncia a la presidencia, para facilitar el proceso eleccionario nacional venidero y la emergencia de nuevos liderazgos. No nos queda más que agradecer su corto pero fructífera conducción.
Atentamente,
Gloria Chodil Ivanovic
Presidenta Regional PDC Magallanes
Punta Arenas 12 de enero 2026