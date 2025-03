PRESIDENTE GABRIEL BORIC FONT EN PRIMERA PIEDRA DE COMISARÍA DE PUNTA ARENAS: “HEMOS PUESTO ESFUERZO, GESTIÓN, RECURSOS PARA COMBATIR LOS DESAFÍOS QUE TENEMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD”

​El Mandatario encabezó la ceremonia que da inicio a las obras de construcción de reposición de la primera Comisaría de Punta Arenas acompañado de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Luis Cordero; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el gobernador regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies; el delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz; y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.



El proyecto reposición primera comisaría de Carabineros de Punta Arenas responde a la necesidad de mejorar y normalizar los espacios de trabajo y habitabilidad para potenciar las funciones de orden y seguridad que realiza Carabineros de Chile en la región de Magallanes. La obra tendrá una capacidad máxima para 247 funcionarios.



En la ceremonia el Presidente de la República destacó que “desde el inicio de nuestro mandato hemos puesto esfuerzo, gestión, recursos para combatir los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Algunos podrán decir “Magallanes no tiene ese problema”, pero todas las regiones tienen desafíos en la dimensión de la propia región”.



Con una inversión de más de 14.252 millones de pesos, la obra tendrá una superficie de 4.600 m2, el nuevo recinto para carabineros en la comuna de Punta Arenas tendrá dos pisos y contará con una zona administrativa, de seguridad, habitabilidad, de movilización y apoyo logístico, además de la sección de investigación policial y recintos complementarios (caballares, can, estacionamientos). Los beneficiarios directos de la obra serán las funcionarias y funcionarios de Carabineros de Chile así como los más de 146 mil habitantes de la comuna de Punta Arenas.



La ministra de Obras Públicas, Jessica López, relevó también que el proyecto “será un complejo policial muy importante y principal acá en la ciudad. Este es un hito y un rito importante. Es parte de un paquete de obras de seguridad pública en la región. Son cinco proyectos que tenemos: tres en Puerto Natales, la reposición de un complejo fronterizo en Río Don Guillermo y una comisaría en Punta Arenas. Son un conjunto de obras que además son parte de la cartera de proyectos de seguridad pública que tenemos en el Ministerio, que alcanza cerca de 100 infraestructuras para Carabineros, la PDI y controles fronterizos que estamos ejecutando a lo largo de todo el territorio nacional”.



Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero señaló que esta obra se trata de "una respuesta concreta a la demanda de los ciudadanos por más seguridad, pero también es una mejora sustantiva de las condiciones en las que nuestros carabineros y carabineras desempeñan su labor. Me parece importante recordar el compromiso que ha tenido este gobierno con la seguridad. No sólo son nuevas leyes, más de 66 aprobadas, que ha sido posible porque hemos puesto esta como una tarea de Estado buscando siempre los más amplios acuerdos. Hablamos también de un aumento de más del 15% de los recursos destinados a seguridad durante la actual administración."



Finalmente, el Jefe de Estado destacó medidas que se están implementando en la región: “Magallanes tiene el tremendo potencial de desarrollarse con bienestar para la ciudadanía, con mayor seguridad, con más acceso a áreas verdes, con más cultura, con más deporte, con mayores viviendas. Magallanes fue la primera región del país donde cumplimos el Plan de Emergencia Habitacional y seguimos firmes y no vamos a parar en eso”, concluyó.







