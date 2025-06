EDUCACIÓN PÚBLICA: CUENTA PÚBLICA DESTACA LOGROS EDUCATIVOS, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y CRECIMIENTO DEL SISTEMA

En una ceremonia realizada en la Escuela Básica UNESCO de Conchalí, parte del Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores, la Dirección de Educación Pública presentó su Cuenta Pública Participativa, la cual estuvo encabezada por la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la Subsecretaria de Educación Parvularia; Claudia Lagos, jefes de todos los servicios del sector educación, directores ejecutivos de los SLEP, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y otros representantes de los gremios del sector, autoridades locales, representantes de comunidades educativas y equipos de los Servicios Locales de Educación Pública.



Arratia destacó que esta es la reforma más importante de la educación en las últimas décadas y necesita de todo nuestro compromiso: “Esta es la política educacional más importante en los últimos 50 años; estratégica para el desarrollo del país. No es solo la desmunicipalización, es la instalación de una nueva arquitectura para la educación pública del país”, sostuvo.



Por su parte, el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña Baraona, detalló los principales logros y desafíos del sistema de educación pública, destacando que el proceso de traspaso del servicio educacional desde los municipios hacia los Servicios Locales de Educación Pública en esta gestión tuvo un incremento notable: comenzó con 11 SLEP en 2021 y, “al término del mandato del presidente Boric, serán 38, triplicando la cobertura inicial”, sostuvo.



Esto implica que el sistema de Nueva Educación Pública administrará la educación de 182 comunas, casi 700 mil estudiantes, 2536 establecimientos educacionales y, además, 42 mil estudiantes en 735 jardines infantiles. Para lo cual, al término de esta gestión, la Nueva Educación Pública administrará las funciones de casi 125 mil personas (el sistema tendrá el 1° de enero de 2026 casi 64 mil docentes, 47.500 asistentes de la educación, 9.500 educadoras de párvulos y asistentes en jardines así como la dotación de tres mil funcionarios en los SLEP.



“La NEP no es retórica, es una convicción pública. Lo que hacemos hoy marca el destino educativo del país para las próximas décadas”, afirmó Egaña, haciendo un llamado a comunidades, autoridades y actores sociales a sostener colectivamente este proceso.









Datos relevantes de la Cuenta Pública de la DEP



Mejora en resultados SIMCE 2024: hasta +20 puntos en Matemática en 4° básico (cohortes 2018 y 2019) y hasta +13 puntos en Educación Media.

Aumento de la asistencia escolar de 77,6 % en 2023 a 82,6 % en 2024.

Reducción de la desvinculación de 1,95 % a 1,68 %.

140 redes educativas activas en todo el país bajo el modelo de Acompañamiento Técnico Pedagógico.

80 % de las comunidades educativas acompañadas directamente por Unidades Técnicas.

La habilitación de 4.407 nuevas plazas escolares para responder a la creciente demanda en territorios como Tarapacá y la Región Metropolitana.

La consolidación de alianzas público-privadas con instituciones como Fundación Chile, Fundación CMPC, Fundación Reimagina, Fundación Angelini, U Chile, Duoc UC, UDP, UNESCO y CONADI, entre otras.

$116 mil millones invertidos en infraestructura escolar, con un aumento sostenido respecto a años anteriores.

81 proyectos de emergencia financiados por casi $31.600 millones, destacando la Escuela Modular La Chimba en Antofagasta.

125 proyectos de conservación adjudicados en ocho regiones del país, con una inversión cercana a $53 mil millones.

Convenio histórico con el Gobierno Regional de Atacama por $25 mil millones para infraestructura 2025–2030.

Inicio de obras emblemáticas como la reconstrucción total del Colegio Robinson Crusoe en Juan Fernández (SLEP Valparaíso), con una inversión de $19.042 millones.

Avance en modelos de gestión territorial con financiamiento modular para resolver demanda insatisfecha en comunas como Lampa, Colina y Paine.

Una ejecución presupuestaria cercana al 100% en todos los programas DEP y SLEP, pese a restricciones financieras y desafíos operacionales.

La Estrategia Nacional de Tecnología para la Educación Pública, elaborada junto a la Universidad de Chile y el lanzamiento la semana pasada del Software Nacional de Pago de Remuneraciones, una innovación sin precedentes en el sector público, que unificará el sistema de pagos para más de 200 mil funcionarios.



Estos logros, según Egaña “no son fruto del azar. Son el resultado concreto del acompañamiento pedagógico sostenido que hemos impulsado a través de las Unidades de Apoyo Técnico Pedagógico”.



El Director también enfatizó los desafíos estructurales que enfrenta la NEP, especialmente en infraestructura y financiamiento. En ese contexto, se anunció un proceso de avances en conservación y renovación de infraestructura, y el diseño de una nueva arquitectura institucional que permita una DEP robusta, y moderna hacia el año 2030.



El cierre del discurso estuvo marcado por un llamado a la acción colectiva: “La educación pública es una construcción colectiva. No somos adversarios, sino aliados en el propósito común de construir un país más justo y con mejores aprendizajes para todas y todos”.



En representación del SLEP Magallanes asistió al evento el Director Ejecutivo subrogante, Jorge Valdés Oróstica, quien manifestó que “fue una cuenta pública que expuso nueve ejes de trabajo, entre los que se consideraban áreas de infraestructura escolar, finanzas, gestión de personas, comunicaciones, tecnologías y otros más. Es importante relevar de que el Director Nacional entregó una cuenta muy completa y que también comentó los impactos que tiene la implementación de la nueva educación a la fecha, e hizo hincapié respecto de los servicios locales que se están implementando”.