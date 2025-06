SENADOR KARIM BIANCHI EMPLAZA AL GOBIERNO CHILENO A INTERVENIR POR EXIGENCIA DE SEGURO MÉDICO IMPUESTO POR JAVIER MILEI PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEEN ENTRAR A ARGENTINA

​Para el parlamentario, la iniciativa “es un retroceso y afecta a las comunidades más australes de ambos países.”



El senador Karim Bianchi exigió que el gobierno chileno sostenga un diálogo con su par de Argentina para revertir la medida de solicitar un seguro médico obligatorio a todo extranjero que busque ingresar a ese territorio, aduciendo que “es un retroceso en la integración fronteriza que transgrede tratados internacionales.”



Bianchi mencionó que esta iniciativa afectará directamente a quienes viven en la Región de Magallanes y deben transitar diariamente por el país trasandino para realizar algunas actividades cotidianas. “En Magallanes cruzar la frontera no significa solo turismo, sino que es una necesidad de muchos ámbitos, por lo que exigirles contratar este seguro impone una barrera injustificada, mientras que no Chile no tiene una exigencia similar”, señaló el parlamentario.



“Esta medida rompe con los principios de reciprocidad. No puede ser que decisiones administrativas tomadas desde Buenos Aires pasen por alto la realidad de las comunidades australes que han vivido hermanadas a ambos lados de la cordillera”, agregó Bianchi.



Finalmente, el senador llamo a que “el gobierno debe revisar esta medida, considerando a quienes viven en zonas fronterizas, en caso contrario solicitaremos que intervengan por la vía diplomática para que se respete la integración regional y de no arreglarse esta situación, llamamos a aplicar la misma medida para los argentinos que ingresen al país y veremos quien sale perdiendo.”