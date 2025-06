CON DIÁLOGO SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES, NATALES JUNTO AL CESFAM LOZIC SIGUEN AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APS UNIVERSAL

​Enmarcado en el segundo año de implementación de la Estrategia APS Universal, el CESFAM Dr. Juan Lozic con el apoyo del equipo motor del Servicio de Salud y de la Seremi de Salud Magallanes, realizó un nuevo diálogo ciudadano.



La Jornada contó con la presencia y palabras de bienvenida de la Alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, la Seremi Francisca Sanfuentes, la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yañez y el Delegado de la Provincia de Última Esperanza, Guillermo Ruiz.



La actividad, consideró previo al trabajo grupal, la exposición de Sergio Ramírez, jefe de emergencia del municipio y Daniela Vega, asistente social del centro de salud, dando paso al trabajo participativo de los asistentes, abordando con vecinos, dirigentes, representantes de instituciones y funcionarios de salud, la temática de emergencias y desastres, a fin de avanzar hacia la elaboración de un plan comunal a futuro, detectando necesidades de la población ante situaciones de emergencia, factores de riesgo, accesibilidad y recursos disponibles.



Ana Mayorga, alcaldesa de la comuna, felicitó a todos los equipos de salud que han sacado adelante el desafío de ser una de las comunas pioneras en APS Universal, señalando que la jornada, era la primera del año, enmarcándose bajo la premisa de entregar salud a todos y todas, independiente de la situación socioeconómica. “Estamos contentos de participar de la exposición, porque esto es importante para nuestros vecinos, permitiéndoles reconocer cada uno de los factores que pueden ser amenazantes para nuestra comunidad, pero también nos permite, conocer cuál es la evaluación que tiene en el ámbito de salud, cómo nos coordinamos y avanzamos juntos en futuros programas que se puedan llevar adelante”, indicó la autoridad comunal.



Por su parte, la directora del CESFAM Dr. Lozic, Geraldine Valencia, destacó la convocatoria de la actividad y el apoyo tanto de las autoridades como la comunidad que asistió. “Para nosotros es muy importante la opinión de ellos para poder enfocarnos en el trabajo que se va a llevar a cabo durante este año y de aquí en adelante, sobre todo en este último tiempo que nos hemos enfrentado a otro tipo de situaciones de emergencia y desastres, así estar preparados también poder cubrir las necesidades de cada uno de nuestros usuarios”, acotó.



Agregando la también odontóloga, que se espera hacer un levantamiento de las necesidades de los asistentes, como efectuar reconocimiento de los activos comunitarios, lo que permitirá trabajar participativamente en el plan estratégico de emergencia y desastre.



Desde la Red Asistencial, Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes, valoró la instancia participativa en el marco de APS Universal. “Sabemos que Natales ha generado un gran paso al ser comuna pionera en esta estrategia y, dentro de este contexto también es que debemos avanzar hacia una preparación más acabada frente a algunas situaciones de desastres naturales, que han sido bastante contingentes en el último tiempo y en los cuales, como sector tenemos que estar preparados. Es por eso que se ha convocado a la comunidad para ser partícipe de este conversatorio, generar ideas y propuestas de cómo actuar ante estas circunstancias, relevando la figura de los activos comunitarios”.



Respecto de la implementación de APS Universal, la directora de Salud Magallanes, señaló que, para el Servicio “la APS Universal representa un gran avance para poder generar mayor acceso a salud a quienes no estaban dentro de los beneficiarios institucionales, como son Fuerzas Armadas y de Orden e ISAPRES, permitiéndoles mediante esta estrategia acceder a la salud pública integralmente, dada la carpeta de prestaciones que ha sido disponibilizada para este grupo”, detalló Verónica Yañez.



La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, explicó que “Estamos muy contentos porque hemos tenido una excelente acogida, un excelente trabajo de los equipos de salud a nivel local. Quiero felicitar al CESFAM, a la Corporación Municipal y a todos los referentes de las instituciones que han colaborado para que esto sea posible. ¿Qué ha significado? Que tenemos más de 1800 nuevos inscritos en el CESFAM. Algunos son usuarios de FONASA que antes no estaban accediendo a la atención primaria, otros pertenecen a ISAPRES y a previsión de Fuerzas Armadas, quienes actualmente pueden acceder a la atención primaria con todas las prestaciones de prevención, de promoción de salud que nos permiten construir una comunidad más saludable”.



Gloria Laza, presidenta de la Junta de Vecinos N° 7 y vicepresidenta de la Unión Comunal de JJ.VV. de Puerto Natales, manifestó que estas jornadas son buenas e interesantes, ya que permite conocer cómo se pueden prevenir los desastres o cómo accionar todas las redes para enfrentar la emergencia. “El acceso universal que hoy brinda el CESFAM, es maravilloso, pues es una inclusión, todos tenemos acceso, independiente del estatus socioeconómico que podamos tener o la previsión de salud”.



De igual forma, Arturo Pérez, presidente del Consejo Consultivo del Hospital Dr. Augusto Essmann, felicitó la actividad, expresando que es bueno juntarse y poder conversar entre distintos actores. “Esto es lo que hace falta y ojalá se puedan dar instancias más seguidas de este tipo, ya que uno puede abordar diversos temas en emergencias, tocamos el tema de invierno, agua, escarcha, incendios forestales, gas, bajas temperaturas, entonces me gustaría que en una próxima oportunidad contemos con representantes de otros organismos como Aguas Magallanes, Gasco, Edelmag, porque ellos igual cumplen un papel fundamental”, manifestó el representante de la sociedad civil.



La comuna de Puerto Natales y el CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez se incorporaron a la estrategia de APS Universal en el año 2024, con una meta de inscripción universal para el año uno de 1.200 nuevos usuarios, inscribiendo 1.811 personas. Para el 2025 la meta corresponde a 963 nuevas inscripciones, al 02 de junio se han realizado 868 nuevas inscripciones.



Durante el año, se realizarán jornadas provinciales de difusión y diálogos participativos para aumentar el conocimiento de la población en esta Estrategia. En el mes de junio se han programado nuevos encuentros en Porvenir y Puerto Natales.