MÁS DE 120 VECINAS PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO

La tarde de este martes se llevó a cabo la ceremonia de cierre de los talleres organizados por la Oficina Municipal de la Mujer en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro". En la actividad se reconoció la participación de 122 mujeres que formaron parte de siete talleres gratuitos enfocados en el desarrollo de habilidades personales y laborales.

Los cursos se desarrollaron entre abril y junio, y entre ellos destacan repostería, costura creativa, masajes y piedras calientes, cerámica y alfarería, manicure, bungee fitness y defensa personal.

Tras la ceremonia, el alcalde Claudio Radonich destacó que con la ejecución de todos los talleres organizados por la Municipalidad, se ha logrado beneficiar a 3 mil personas, entre jóvenes, adultos, adultos mayores y mujeres. "Estamos muy contentos y muy orgullosos de que nuestra Municipalidad, con esfuerzo, transparencia y cuidado de la plata pública, logre ofrecer estos espacios que casi 3 mil personas están disfrutando. En este caso, cerramos el primer semestre con las 122 mujeres que participaron en estos siete cursos que la Municipalidad ha ofrecido para ellas".

Asimismo, la autoridad informó que durante el segundo semestre también se ofrecerán talleres dirigidos a las mujeres de la comuna. "Las invitamos a que estén atentas. Tal como conversábamos, aquí no se trata solamente de aprender algo nuevo, que es muy importante, sino también de hacer nuevas amistades. En todos los grupos que hemos visitado, ninguna se conocía, y ahora son amigas. Lo que buscamos, finalmente, es tener una buena excusa no solo para aprender, sino también, de manera muy especial, para conectarse con más vecinas que uno no conoce".

Uno de los talleres con mayor participación fue el de Defensa Personal, impartido por el instructor Genaro Carrasco, quien subrayó la importancia de este tipo de instancias: "A medida que avanzaban las clases, les fue gustando cada vez más y fueron conociendo distintas herramientas que pueden utilizar. Entendieron que no se necesita fuerza para defenderse, porque si uno aplica fuerza ya no es defensa personal, es la ley del más fuerte. Acá comprendieron que es posible salir de situaciones difíciles sin recurrir a la fuerza, y también captaron el concepto de seguridad y autoprotección".

Por su parte, Paula Sandoval, participante del taller de Costura Creativa, valoró la posibilidad de potenciar su emprendimiento de ropa de segunda mano a través del concepto de upcycling. "Hace rato quería buscar un curso de costura y este se adecuaba súper bien a lo que yo estaba buscando, que es el upcycling, que es transformar prendas en nuevos productos".

Cabe destacar que, durante el año 2024, la Oficina de la Mujer ejecutó un total de 16 talleres, beneficiando a 313 mujeres de la comuna. Los nuevos cursos comenzarán en agosto e incluirán los talleres más demandados del primer semestre, junto con nuevas temáticas sugeridas por las vecinas de la ciudad.

