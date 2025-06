SENADOR KARIM BIANCHI RESPALDA A CAMIONEROS ANTE POSIBLE PARALIZACIÓN POR POSIBLE COBRO DE ARGENTINA EN USO DE RUTA 40

El senador independiente Karim Bianchi solicitó a los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Transportes adoptar medidas urgentes frente al anuncio del gobernador de la provincia argentina de Chubut, Ignacio Torres, quien declaró públicamente su intención de implementar un cobro por el uso de la Ruta Nacional N° 40 a camiones chilenos.





El parlamentario independiente manifestó que la autoridad trasandina "es un ignorante y malintencionado", argumentando que dicha medida tendría un impacto en la logística y el abastecimiento de las zonas extremas de Chile, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes, donde la conectividad terrestre internacional es vital. "Estamos ante una posible afectación directa a nuestras cadenas de suministro y a la economía regional, basada en una medida unilateral que puede ir en contra de los acuerdos internacionales suscritos por Chile y Argentina", afirmó Bianchi.





El senador pidió que se recopile información oficial sobre la propuesta del gobernador argentino mediante canales diplomáticos formales, se evalúe el impacto logístico, económico y legal de esta iniciativa, se determine la compatibilidad con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, promulgado en Chile por el Decreto 257 de 1990 y se estudien posibles medidas de reciprocidad, en caso que se concrete el cobro.





Bianchi fue enfático en señalar que esta situación no solo debe abordarse desde el punto de vista técnico, sino también como un tema de política exterior y diplomacia. "El respeto a los tratados internacionales, la no discriminación y la cooperación entre países vecinos deben primar. Cualquier cambio que afecte el libre tránsito de bienes y servicios entre ambas naciones debe ser consensuado a nivel federal y en el marco de los acuerdos vigentes", subrayó.





En esa línea, el senador independiente agregó que, "a los camioneros, los apoyo. Si hay que paralizar, se tendrá que paralizar, porque no vamos a aceptar. De un lado, no es cierto que no estén aplicando este cobro y aquí no estemos haciendo nada como autoridades de nuestro país. Yo entiendo que no tienen plata, como dicen ellos, y porque se la han robado por diferentes motivos, no tienen la plata. Y lo cierto es que este señor gobernador pidió la plata, no se la dieron, pero no pretenda que Chile le pague a usted una miseria de carretera cuando aquí tenemos todas las condiciones óptimas para que circulen sus camiones."





Finalmente, el senador Karim Bianchi instó al Gobierno a actuar con rapidez y firmeza, advirtiendo que decisiones como esta podrían sentar un precedente negativo en las relaciones bilaterales y afectar gravemente a sectores productivos del sur de Chile.

