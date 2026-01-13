Punta Arenas,
13 de enero de 2026

NEMA Y FUNDACIÓN CHILE IMPULSAN PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE CLAVE PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MAGALLANES

Aquí hidrógeno verde.

nemafundacionchule

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ignacio Covacevich, director ejecutivo de NEMa, y Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo Laborales de Fundación Chile, informaron a la ciudadanía sobre el inicio de una nueva iniciativa orientada a fortalecer el capital humano regional frente al desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Magallanes.

Se trata del Programa de Formación de Docentes Team Coaches para Emprendimientos Sostenibles en Hidrógeno Verde, que comenzará esta semana y que contempla la capacitación de docentes de las principales instituciones de educación superior de la región. En una primera etapa, alrededor de 20 profesores de la Universidad de Magallanes, INACAP, Santo Tomás y el CFT Estatal de Magallanes participarán del proceso formativo, con el objetivo de desempeñarse como coaches en emprendimiento e innovación.

La iniciativa se enmarca en el Componente Talento Humano de NEMa, una de las líneas estratégicas del Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en la Región de Magallanes, impulsado por Corfo y coordinado por Fundación Chile. Este componente busca fortalecer capacidades locales en educación superior, innovación y emprendimiento sostenible, articulando a instituciones educativas, empresas y el sector público para responder a las necesidades actuales y futuras de la industria del hidrógeno verde y su cadena de valor.

NEMa tiene como propósito consolidar un ecosistema regional de nuevas energías, con foco en el hidrógeno verde y sus derivados, mediante una gobernanza público-privada-académica que permita una visión transversal, neutral y técnicamente sólida para la toma de decisiones estratégicas. El proyecto se desarrolla de manera colaborativa junto a co-ejecutores como el centro de investigación aplicada finlandés VTT Research, el Hub Fpyme Magallanes, la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Agencia de Sostenibilidad Energética. A ello se suma la participación de empresas como ENAP, HNH Energy, HIF, Edelmag, Consorcio Austral, EDF y TEG Chile, además del Gobierno Regional y Corfo.

Dentro de los objetivos generales de NEMa se encuentran el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y humanas para la transición energética, la formación de capital humano especializado, la reducción de brechas de competencias, el fomento de la innovación y el emprendimiento tecnológico, así como la articulación entre empresas, academia y sector público para impulsar una nueva economía regional basada en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.

El programa de formación docente considera un enfoque innovador que busca transformar el rol tradicional del profesor, incorporando metodologías activas de aprendizaje, trabajo interdisciplinario y vinculación con desafíos reales del territorio. La formación contempla un webinar introductorio online, una semana de capacitación presencial intensiva, mentorías posteriores en modalidad virtual y el acompañamiento directo a equipos de estudiantes en el desarrollo de proyectos reales vinculados a la industria del hidrógeno verde.

Un elemento distintivo de la iniciativa es la colaboración internacional con Finlandia, ya que la formación será impartida por expertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere (TAMK), institución reconocida por su enfoque en educación aplicada, innovación y trabajo colaborativo con la industria.

La actividad se desarrolla además en el contexto de la conmemoración de los 50 años de Fundación Chile, entidad que coordina y ejecuta NEMa en Magallanes. Con cinco décadas de trayectoria impulsando la innovación, el desarrollo productivo y la formación de capital humano en sectores estratégicos para el país, Fundación Chile reafirma así su compromiso con la transición energética, la sostenibilidad y el fortalecimiento de capacidades locales, proyectando a Magallanes como un territorio preparado para los desafíos de la nueva economía energética.


FELIPE LASTRA OJEDA, GANADOR REGIONAL DE “HAZ QUE DESPEGUEN”, CONOCERÁ CENTRO ESPACIAL EN INGLATERRA

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS

​El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

VM 2

COMENZARON LOS OPERATIVOS DE VERANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CINCO DÍAS DE PROGRAMACIÓN CON FUNCIONES PARA TODO PÚBLICO OFRECERÁ EN PUNTA ARENAS LA 17 EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINISTERIO DE SALUD INFORMA CASO IMPORTADO DE SARAMPIÓN EN CHILE