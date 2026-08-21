PROYECTO TELARES VIVE EXITOSO LANZAMIENTO E INICIA SU TRANSFORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA UMAG

Con alta convocatoria, este miércoles 19 de agosto, la Universidad de Magallanes (UMAG) llevó a cabo el lanzamiento del proyecto TELARES (Transformación Educativa y Lugares Abiertos para Redes y Encuentros de Saberes). La iniciativa, que cuenta con un financiamiento superior a los $1.200 millones a través del concurso "Conocimientos 2030" de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), busca consolidar un modelo educativo interdisciplinario articulando de forma inédita, en el plantel educacional, las áreas de Psicología, Trabajo Social y Derecho y proyectar ese trabajo, dentro de muchas otras acciones, en un laboratorio territorial a través de la la implementación de un Centro Psico-Socio-Jurídico.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de las autoridades, lideradas por el rector José Maripani y la Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, también directora de TELARES, Marlene Alvarado Arteaga, quien en su discurso de apertura, destacó la envergadura del desafío: "Es un tremendo desafío desde el punto de vista que nuestra institución está en un rediseño de todas las carreras, entonces es una apuesta importante porque también va en la dirección de la interdisciplinariedad, que es el corazón de TELARES".

Asimismo, Alvarado extendió una sentida invitación a toda la comunidad universitaria: "La invitación es a todos los estamentos a co-construir y poder cumplir los objetivos que tenemos propuestos, que participemos, que tengamos la posibilidad de compartir y de dar las directrices, que también muchas veces nosotros no vemos".

Entrelazar conocimientos para transformar la realidad

Tras la presentación de los alcances y objetivos del proyecto, a cargo de su director alterno y académico de Psicología, Herman Elgueta y una presentación musical que brindó el grupo estudiantil "Achalay", vino la charla magistral del Dr. Ricardo Pérez-Luco Arenas, destacado psicólogo, académico de la Universidad de la Frontera (UFRO) y especialista en Psicología Comunitaria. Desde la propia experiencia interdisciplinar, Pérez-Luco expuso sobre la práctica de entrelazar los conocimientos, y cómo la transferencia de estos saberes impacta a nivel comunitario.

Según expuso Pérez-Luco "ninguna disciplina por sí sola puede lograr las respuestas que todas juntas alcanzan. Esa es la lógica de la interdisciplina". Durante su presentación, detalló cómo la interdisciplina se traduce en "la convergencia de dos o más campos de saber especializado para el estudio de un problema común y el logro de metas compartidas, aportando cada uno desde su propia fortaleza". Además, instó a la universidad a proyectarse más allá mediante la transdisciplina y así involucrar saberes tradicionales, técnicos y artísticos junto a la comunidad.

Coffee Lab y el nacimiento del "Telar Digital"

El corazón metodológico del lanzamiento se vivió durante la tercera y última parte del hito: el Coffee Lab. Desarrollado en el patio del edificio de Ingeniería y de Ciencias, el espacio congregó de forma inédita a docentes, funcionarios, funcionarias, estudiantes y socios estratégicos externos distribuidos en diez mesas de trabajo colaborativo.

Esta dinámica participativa triestamental permitió "entrelazar los primeros hilos del telar", transformando a los asistentes en hebras activas de una red de co-diseño. En este espacio de debate horizontal, cada mesa discutió las proyecciones, temores y necesidades del territorio, las cuales fueron recolectadas y digitalizadas en tiempo real en un panel interactivo: el Telar Digital. En este "telar virtual", cada idea, aporte y compromiso quedó registrado como un "nudo" interconectado, que es parte importante de la base de gobernanza del proyecto.

La recepción estudiantil fue altamente positiva. Kristel Cuitiño, estudiante de Psicología y ayudante del proyecto, valoró la instancia destacando que el proyecto permitirá "conocer compañeros de otras carreras y trabajar desde enfoques distintos. Para futuros estudiantes, complementará el área curricular y generará más instancias de diálogo". Por su parte, Lorenzo Chiappe, también estudiante de Psicología y ayudante, agregó que TELARES dará "una buena base para cuando nosotros salgamos y podamos trabajar con otros profesionales para entregar un mejor servicio".

Sinergia de saberes: Alianza estratégica 2030

Para sellar el hito con un compromiso de largo aliento, los directivos de TELARES firmaron un histórico acuerdo de compromiso de trabajo conjunto y sinergia institucional con los demás programas de la universidad financiados bajo los instrumentos de la ANID: Ingeniería 2030 y Ciencia 2030.

Esta firma de alianza estratégica tiene por objeto generar un ecosistema de colaboración donde las ciencias sociales, las artes y las humanidades converjan bidireccionalmente con las ciencias exactas, el cuidado del medio ambiente, la salud y la tecnología aplicada, fortaleciendo el rol de la UMAG en el territorio austral.