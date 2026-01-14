Punta Arenas,
14 de enero de 2026

EXPOSICIONES DE ARTISTA MAGALLÁNICA PAOLA VEZZANI SON ELEGIDAS ENTRE LAS CINCO MEJORES DE CHILE DURANTE 2025

La escultora magallánica y colaboradora del Centro Internacional Cabo de Hornos fue destacada por Artes y Letras de diario El Mercurio, gracias a dos exposiciones inspiradas en el territorio subantártico de la región de Magallanes.

Paola Vezzani en exposición subantártica

La artista visual Paola Vezzani, colaboradora del Centro Internacional Cabo de Hornos, fue reconocida a nivel nacional luego de que dos de sus exposiciones fueran seleccionadas entre las cinco mejores de Chile durante 2025, según la sección Artes y Letras de Diario El Mercurio.

El reconocimiento fue otorgado por expertos y críticos de arte, quienes destacaron el valor estético, conceptual y territorial de las muestras de Vezzani, surgidas a partir de excursiones científicas en el territorio subantártico de Chile, espacios donde confluyen el arte, la ciencia y la investigación internacional, particularmente en el extremo sur del país.

En estas exposiciones, la escultora originaria de Punta Arenas plasmó la fuerza del viento magallánico, representada en árboles, ramas, bosques y faros, además de recrear figuras de ballenas suspendidas en el espacio expositivo, simulando su hábitat natural y evocando los canales australes de la Región de Magallanes.

Una de las muestras destacadas es “Subantártico”, inaugurada en el Día Mundial del Medioambiente en la Galería Patricia Ready, en Santiago. La exposición fue dirigida por la propia artista y se desarrolló en el marco de expediciones científicas y de la 3ª Conferencia Internacional CHIC, reforzando el cruce entre creación artística, ciencia y reflexión ambiental.

La muestra reúne 19 esculturas en acero calado a mano, elaboradas mediante técnica de corte por plasma, que dan forma a tramas, filigranas y estructuras orgánicas inspiradas en los paisajes y formas de vida del mundo subantártico. Las obras incluyen murales, esculturas de suelo, piezas sobre base y un móvil suspendido, configurando una cartografía poética que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la naturaleza, el cambio climático y la necesidad de una ética de conservación biocultural.

Las esculturas que hago son una respuesta a estas emociones, a lo que he descubierto, a las tramas de vida que se necesitan unas a otras, donde todo está conectado, incluso el ser humano, porque también somos parte de la naturaleza”, señaló Paola Vezzani al referirse a su proceso creativo.

La exposición “Subantártico” estuvo abierta al público desde el 4 de junio hasta el 2 de julio de 2025, en Espoz 3125, comuna de Vitacura, consolidándose como una de las propuestas artísticas más relevantes del año a nivel nacional y posicionando nuevamente a Magallanes como un territorio donde el arte dialoga activamente con la ciencia y la conservación del patrimonio natural.

Camila Catalan

BECARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS (CHIC) SE TITULÓ CON ÉXITO TRAS REALIZAR SU DEFENSA DE MEMORIA DE TÍTULO DESDE MAGALLANES

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES