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30 de marzo de 2026

TARJETA PUNTA ARENAS Y ARAMCO AMPLÍAN DESCUENTO EN COMBUSTIBLES

El beneficio temporal permitirá pagar menos durante abril en la comuna.

TARJETA PUNTA ARENAS & ARAMCO

La Municipalidad de Punta Arenas informó el lanzamiento de un nuevo beneficio para los vecinos, en alianza con Aramco, que permitirá acceder a un mayor descuento en combustibles durante el mes de abril, como una medida concreta frente al alza de precios.

La iniciativa considera un aumento del descuento habitual de la Tarjeta Punta Arenas, pasando de 15 a 30 pesos por litro los días lunes, entre el 30 de marzo y el 30 de abril, en las cuatro estaciones de servicio de la empresa en la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta medida busca apoyar directamente el bolsillo de las familias. "Tenemos claro que ha habido un aumento muy importante en los precios del combustible. Por eso, junto a la empresa con la que mantenemos un convenio hace más de tres años, acordamos que durante los lunes de abril el descuento suba a 30 pesos por litro. Sabemos que es una ayuda pequeña, pero en este contexto todo suma", señaló.

El jefe comunal explicó que el beneficio es de fácil acceso para quienes cuenten con la tarjeta. "Las personas deben indicar antes de cargar combustible que pagarán con la Tarjeta Punta Arenas. Este descuento especial será solo los lunes de abril y luego se retoma el esquema habitual de 15 pesos por litro los lunes y martes", agregó.

Por su parte, la encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Blanco, precisó que el beneficio aplicará en todas las sucursales de la empresa. "Este descuento de 30 pesos por litro estará disponible en gasolina, diésel y bencina en las cuatro estaciones Aramco de la comuna. Sabemos que será un apoyo importante en este periodo", indicó la funcionaria municipal.

Desde la administración comunal también invitaron a quienes aún no cuentan con la Tarjeta Punta Arenas a obtenerla de manera rápida, ya sea de forma presencial en Avenida Independencia 840, de lunes a viernes entre 8:15 y 13:00 horas, o a través de la página web www.puntaarenas.cl o la aplicación municipal App Arenas.

Con esta medida, la Municipalidad busca seguir generando alternativas concretas para enfrentar el actual escenario económico, promoviendo beneficios directos para la comunidad mediante alianzas público-privadas.

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