LANCHA CIENTÍFICA KARP UJ DE INACH ARRIBÓ A LA ANTÁRTICA PARA APOYAR LA ECA 62

El viernes 16 de enero de 2026, la lancha científica KARP UJ arribó a la Antártica tras navegar por los canales patagónicos y cruzar el desafiante mar de Drake, integrándose oficialmente a la Expedición Científica Antártica (ECA 62).

La embarcación pertenece al Instituto Antártico Chileno y cumple un rol clave en el apoyo logístico a las y los investigadores que desarrollan estudios en el territorio polar. Su operación permite el traslado seguro de personal, equipos y muestras científicas en uno de los entornos más exigentes del planeta.

La llegada de KARP UJ refuerza el despliegue científico chileno en la Antártica y el compromiso del país con la investigación polar y la cooperación científica internacional, fundamentales para comprender y proteger uno de los ecosistemas más relevantes y frágiles del mundo.



