Punta Arenas,
18 de enero de 2026

LANCHA CIENTÍFICA KARP UJ DE INACH ARRIBÓ A LA ANTÁRTICA PARA APOYAR LA ECA 62

​La embarcación del Instituto Antártico Chileno completó su travesía por los canales patagónicos y el mar de Drake, sumándose al trabajo científico en el Continente Blanco.

Karpuj-en-baja-calidad-1024x683

El viernes 16 de enero de 2026, la lancha científica KARP UJ arribó a la Antártica tras navegar por los canales patagónicos y cruzar el desafiante mar de Drake, integrándose oficialmente a la Expedición Científica Antártica (ECA 62).

La embarcación pertenece al Instituto Antártico Chileno y cumple un rol clave en el apoyo logístico a las y los investigadores que desarrollan estudios en el territorio polar. Su operación permite el traslado seguro de personal, equipos y muestras científicas en uno de los entornos más exigentes del planeta.

La llegada de KARP UJ refuerza el despliegue científico chileno en la Antártica y el compromiso del país con la investigación polar y la cooperación científica internacional, fundamentales para comprender y proteger uno de los ecosistemas más relevantes y frágiles del mundo.


prismaantartica

PRISMA: EL PROYECTO LIDERADO DESDE CHILE PARA FRENAR LA AMENAZA DE PLANTAS INVASORAS EN LA ANTÁRTICA

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LANCHA CIENTÍFICA KARP UJ DE INACH ARRIBÓ A LA ANTÁRTICA PARA APOYAR LA ECA 62

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

dinero

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

ministrocorderomagallanes

MINISTRO CORDERO VISITA UNIDADES POLICIALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA JUNTO A CARABINEROS DE CHILE Y LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES