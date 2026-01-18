Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de enero de 2026

MÁS DE 8.500 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN LOS JARDINES DE VERANO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA PÚBLICA

La iniciativa se desarrolla en 167 establecimientos a lo largo del país y busca asegurar espacios seguros, educativos y de bienestar para las infancias durante el período estival.

SDEP3

En pleno funcionamiento se encuentran los jardines infantiles de verano de la Educación Parvularia Pública, una iniciativa que beneficia a más de 8.500 guaguas, niñas y niños en todo Chile, a través de 167 establecimientos administrados por JUNJI y Fundación Integra.

Estos jardines operan mediante los programas “Vacaciones en mi Jardín”, de Fundación Integra, y “Jardín Infantil de Verano”, de JUNJI, permitiendo dar continuidad al servicio educativo durante los meses de verano, desde Arica hasta Punta Arenas. En el caso de Integra, la modalidad se desarrolla entre el 12 de enero y el 20 de febrero, mientras que en JUNJI funciona desde el 19 de enero al 25 de febrero.

Los espacios cuentan con equipos educativos especializados, material didáctico, actividades lúdicas y experiencias de aprendizaje significativas, orientadas a potenciar el bienestar integral de las infancias. Además, se entrega alimentación saludable, en ambientes diseñados para resguardar la seguridad, el juego y la participación activa de niñas y niños.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, destacó la relevancia de estos programas, señalando que los jardines de verano permiten entregar un servicio de calidad y resguardar el derecho de las infancias al juego, la participación y el bienestar integral, apoyando al mismo tiempo a las familias durante el período estival.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Integra, Carlos González Rivas, valoró el compromiso de los equipos educativos y subrayó que el programa Vacaciones en mi Jardín constituye un apoyo fundamental para las familias cuando los jardines infantiles se encuentran en receso, ofreciendo espacios educativos amorosos, seguros y de calidad.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño Millar, recalcó que esta iniciativa representa un respaldo concreto para las familias que continúan trabajando durante el verano, asegurando experiencias de aprendizaje lúdicas, pertinentes y seguras para niñas y niños en todo el país.


Patagonia rural 16 enero 2026

VERANO RURAL EN MAGALLANES: FESTIVALES COSTUMBRISTAS Y AVANCES EN PRODUCCIÓN ALIMENTARIA MARCAN LA AGENDA REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1
nuestrospodcast
dinero

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SDEP3

MÁS DE 8.500 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN LOS JARDINES DE VERANO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA PÚBLICA

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
55042990399_763a239656_o

BIMINISTRO GARCÍA INAUGURA SEMINARIO EN CONGRESO FUTURO: “CHILE TIENE EN SUS ALGAS NATIVAS UN ACTIVO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Embraer-720

AERONAVE DE GRAN ENVERGADURA, EMBRAER E190, INICIA OPERACIONES REGULARES ENTRE PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS