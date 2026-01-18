MÁS DE 8.500 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN LOS JARDINES DE VERANO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA PÚBLICA

En pleno funcionamiento se encuentran los jardines infantiles de verano de la Educación Parvularia Pública, una iniciativa que beneficia a más de 8.500 guaguas, niñas y niños en todo Chile, a través de 167 establecimientos administrados por JUNJI y Fundación Integra.

Estos jardines operan mediante los programas “Vacaciones en mi Jardín”, de Fundación Integra, y “Jardín Infantil de Verano”, de JUNJI, permitiendo dar continuidad al servicio educativo durante los meses de verano, desde Arica hasta Punta Arenas. En el caso de Integra, la modalidad se desarrolla entre el 12 de enero y el 20 de febrero, mientras que en JUNJI funciona desde el 19 de enero al 25 de febrero.

Los espacios cuentan con equipos educativos especializados, material didáctico, actividades lúdicas y experiencias de aprendizaje significativas, orientadas a potenciar el bienestar integral de las infancias. Además, se entrega alimentación saludable, en ambientes diseñados para resguardar la seguridad, el juego y la participación activa de niñas y niños.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, destacó la relevancia de estos programas, señalando que los jardines de verano permiten entregar un servicio de calidad y resguardar el derecho de las infancias al juego, la participación y el bienestar integral, apoyando al mismo tiempo a las familias durante el período estival.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Integra, Carlos González Rivas, valoró el compromiso de los equipos educativos y subrayó que el programa Vacaciones en mi Jardín constituye un apoyo fundamental para las familias cuando los jardines infantiles se encuentran en receso, ofreciendo espacios educativos amorosos, seguros y de calidad.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño Millar, recalcó que esta iniciativa representa un respaldo concreto para las familias que continúan trabajando durante el verano, asegurando experiencias de aprendizaje lúdicas, pertinentes y seguras para niñas y niños en todo el país.

