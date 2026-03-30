SENADOR KUSANOVIC ADVIERTE A SUBDERE INVIABILIDAD DE REDISTRIBUIR RECURSOS DEL PDZE A REGIONES SIN PROYECTOS DE ARRASTRE

​El senador Alejandro Kusanovic hizo un llamado directo al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, para exigir una revisión exhaustiva de la redistribución de fondos destinados a Magallanes para el ejercicio presupuestario vigente.



​El parlamentario advirtió que la propuesta de la autoridad central no se ajusta a las exigencias impuestas por la Ley de Presupuestos para el año 2026. Según explicó Kusanovic, la glosa presupuestaria del Programa de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE) establece estrictamente que cualquier redistribución debe realizarse en función de proyectos de arrastre (actualmente en ejecución), además de cumplir con una serie de requisitos técnicos y plazos legales.



​"Estos lineamientos no se están cumpliendo. Existe una inexistencia de proyectos de arrastre en otras regiones extremas que justifiquen este movimiento de recursos. Además, los plazos que exige la norma para efectuar dicha distribución vencen este 31 de marzo, lo que hace inviable el proceso bajo el marco legal actual", enfatizó el legislador.



El parlamentario recordó que los recursos, que ascienden a un orden de $40.000 millones para este año, están comprometidos en tres obras fundamentales para el desarrollo de Magallanes: Proyecto Biblioteca y Archivo Regional; ​Construcción del camino Porvenir-Onaisin; y ​Proyecto Muelle de Puerto Williams.



En el marco de esta controversia, el senador Kusanovic también mantuvo contacto con la Delegada Presidencial Regional, Erika Farías, para advertir sobre la irregularidad de la situación. Asimismo, se comunicó con el Gobernador Regional, Jorge Flies, con el fin de coordinar posturas en defensa de los recursos regionales.



Finalmente el parlamentario, junto con solicitar a la autoridad central retrotraer su decisión inicial, concluyo señalando que: “Es evidente que no se puede realizar una redistribución de fondos ignorando la regla de la glosa presupuestaria, que prioriza los proyectos ya en ejecución en la región. Defenderemos que el presupuesto asignado se quede en Magallanes para cumplir con nuestras obras de infraestructura", concluyó.

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