Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de enero de 2026

EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ANALIZA GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST Y EL CONCEPTO DE “GOBIERNO DE EMERGENCIA”

Buenos días región.

cmladinicalonso

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista y ex ministro Carlos Mladinic Alonso conversó con la ciudadanía sobre la reciente presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, además de referirse al denominado plan de gobierno de emergencia anunciado durante la campaña.

Respecto a la conformación del equipo ministerial, Mladinic señaló que el proceso de presentación le resultó particularmente llamativo, destacando diferencias con prácticas habituales. “Cada presidente va siendo propio de su estilo para presentar a su gabinete, a mi me llamo la atención que normalmente se mantenía esto muy en reserva aquí fue muy especial, se fueron confirmando a poco los nombres, no se trato de filtraciones o especulaciones de prensa...pero aquí pasa que lo iban confirmando de a uno cosa extraña, era como un cambio de gabinete antes de presentar un gabinete, como que hubo cambios raros entremedio”, comentó.

En esa misma línea, el ex ministro puso especial énfasis en lo ocurrido con la cartera de Seguridad, aclarando que sus observaciones no apuntan a personas específicas, sino a definiciones políticas. “Algo que me llamo mucho la atención fue lo de la ministra de seguridad pero no por la persona en absoluto sino porque desde el entorno de Kast poco después de mediados del año pasado sentían que había una chanche grande de ser presidente de la republica, da la impresión de que en el tema que el mismo definió de mayor importancia no tuviese a una persona definida incluso se especulo en una cosa que era extremadamente torpe incluir a diputados recién elegidos a asumir como ministros”, afirmó, agregando que esa posibilidad “hubiera sido una torpeza política”.

Finalmente, Mladinic se refirió al plan de gobierno de emergencia presentado por José Antonio Kast durante su campaña presidencial, reconociendo su utilidad electoral, pero cuestionando su enfoque. “Sin duda le sirvió para la campaña, pero a mi no me gusta el concepto de gobierno de emergencia porque te restringe a situaciones pequeñas, chile necesita a atreverse a una mirada de futuro y tenemos las capacidades”, concluyó.



dalivoreterovic

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ABORDA CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE Y ANALIZA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE KAST EN POLAR COMUNICACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
avbulnes

SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
club+deportivo+presidente-ibañez

IBÁÑEZ SALE A MEDIR SU JERARQUÍA EN EL ZONAL SUR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cursonatalesssm

HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LA SEGURIDAD CON CURSO DE RCP Y USO DE DEA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VMJ 2026 1

MÁS DE 50 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA “VACACIONES EN MI JARDÍN” DE FUNDACIÓN INTEGRA ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS