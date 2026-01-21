EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ANALIZA GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST Y EL CONCEPTO DE “GOBIERNO DE EMERGENCIA”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista y ex ministro Carlos Mladinic Alonso conversó con la ciudadanía sobre la reciente presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, además de referirse al denominado plan de gobierno de emergencia anunciado durante la campaña.

Respecto a la conformación del equipo ministerial, Mladinic señaló que el proceso de presentación le resultó particularmente llamativo, destacando diferencias con prácticas habituales. “Cada presidente va siendo propio de su estilo para presentar a su gabinete, a mi me llamo la atención que normalmente se mantenía esto muy en reserva aquí fue muy especial, se fueron confirmando a poco los nombres, no se trato de filtraciones o especulaciones de prensa...pero aquí pasa que lo iban confirmando de a uno cosa extraña, era como un cambio de gabinete antes de presentar un gabinete, como que hubo cambios raros entremedio”, comentó.

En esa misma línea, el ex ministro puso especial énfasis en lo ocurrido con la cartera de Seguridad, aclarando que sus observaciones no apuntan a personas específicas, sino a definiciones políticas. “Algo que me llamo mucho la atención fue lo de la ministra de seguridad pero no por la persona en absoluto sino porque desde el entorno de Kast poco después de mediados del año pasado sentían que había una chanche grande de ser presidente de la republica, da la impresión de que en el tema que el mismo definió de mayor importancia no tuviese a una persona definida incluso se especulo en una cosa que era extremadamente torpe incluir a diputados recién elegidos a asumir como ministros”, afirmó, agregando que esa posibilidad “hubiera sido una torpeza política”.

Finalmente, Mladinic se refirió al plan de gobierno de emergencia presentado por José Antonio Kast durante su campaña presidencial, reconociendo su utilidad electoral, pero cuestionando su enfoque. “Sin duda le sirvió para la campaña, pero a mi no me gusta el concepto de gobierno de emergencia porque te restringe a situaciones pequeñas, chile necesita a atreverse a una mirada de futuro y tenemos las capacidades”, concluyó.

