Punta Arenas,
19 de enero de 2026

ARTE, EDUCACIÓN Y BIOTURISMO: CLASES DE ACUARELA EN PUERTO NATALES CON ARTISTA INTERNACIONAL

La artista Melissa Johnson realizará dos clases de acuarela en Kokilio Taller los días 24 y 25 de enero, con sesiones para principiantes y artistas expertos en español e inglés.

Melissa Johnson

Durante los días 24 y 25 de enero, el espacio creativo de Kokilio Taller de la ciudad de Puerto Natales será el centro de dos clases de acuarela con la artista estadounidense Melissa Johnson, organizada por Crux Expeditions.

La artista estadounidense ha realizado residencias artísticas en Colombia, México, Estados Unidos y ahora viene a Chile para realizar una residencia en el Club Expedition en el marco del programa de educación al aire libre y bioturismo.

Durante el sábado 24 de enero será una clase para principiantes; en cambio, para el día domingo 25 de enero, la clase estará enfocada en artistas expertos, donde las clases se impartirán tanto en español como en inglés.

El precio de las clases comienza desde los 25 mil pesos para una persona y 40 mil pesos para dos personas. Donde para asistir a ambas clases por 40 mil pesos, donde el cupo es para 12 personas. Además, el horario de ambas clases será desde las diez de la mañana hasta las trece horas.

El objetivo del evento es que las personas que participen en el taller tomen más sentido de la observación del entorno y se conecten con lo que estamos viendo; la idea es darles a los participantes las herramientas y la confianza necesaria para que puedan desarrollar su talento.

camino huertos familiares

MUNICIPALIDAD DE NATALES EXIGE PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO ANTE ESTADO CRÍTICO DE CAMINOS EN HUERTOS FAMILIARES

¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

Imagen fondo elecciones
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ARTE, EDUCACIÓN Y BIOTURISMO: CLASES DE ACUARELA EN PUERTO NATALES CON ARTISTA INTERNACIONAL

MINVU - Visita piloto viviendas Primavera_2

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE Y SE ACERCA A LA META DE 260 MIL VIVIENDAS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PTIagroalimentos

PTI AGROALIMENTOS DE MAGALLANES AVANZA EN SU SEGUNDO AÑO CON NUEVA SESIÓN DE GOBERNANZA EN INIA KAMPENAIKE