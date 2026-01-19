ARTE, EDUCACIÓN Y BIOTURISMO: CLASES DE ACUARELA EN PUERTO NATALES CON ARTISTA INTERNACIONAL

Durante los días 24 y 25 de enero, el espacio creativo de Kokilio Taller de la ciudad de Puerto Natales será el centro de dos clases de acuarela con la artista estadounidense Melissa Johnson, organizada por Crux Expeditions.

La artista estadounidense ha realizado residencias artísticas en Colombia, México, Estados Unidos y ahora viene a Chile para realizar una residencia en el Club Expedition en el marco del programa de educación al aire libre y bioturismo.



Durante el sábado 24 de enero será una clase para principiantes; en cambio, para el día domingo 25 de enero, la clase estará enfocada en artistas expertos, donde las clases se impartirán tanto en español como en inglés.

El precio de las clases comienza desde los 25 mil pesos para una persona y 40 mil pesos para dos personas. Donde para asistir a ambas clases por 40 mil pesos, donde el cupo es para 12 personas. Además, el horario de ambas clases será desde las diez de la mañana hasta las trece horas.

El objetivo del evento es que las personas que participen en el taller tomen más sentido de la observación del entorno y se conecten con lo que estamos viendo; la idea es darles a los participantes las herramientas y la confianza necesaria para que puedan desarrollar su talento.