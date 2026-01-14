GOBIERNO PRESENTA MIL AVANCES ECONÓMICOS Y SOCIALES: CHILE ESTÁ MEJOR QUE AYER

"Mil Avances" fue el hito presentado este lunes por varios ministros del Gobierno del Presidente Boric en La Moneda. Los jefes de las principales carteras destacaron que hoy Chile se encuentra mejor preparado para su desarrollo, con mejores condiciones para el crecimiento, la inversión y la generación de empleos, gracias a las políticas efectuadas durante este mandato que se inició el 11 de marzo de 2022.

Dentro de los mil avances destacados en distintos ámbitos que van desde lo social a lo económico, resaltan la reducción de la inflación en 10 puntos porcentuales, alcanzando en 2025 el menor nivel de los últimos 5 años y retornando a la meta cercana al 3%; el aumento del salario mínimo desde hasta $539.000 en 2026, protegiendo a más de 150 mil MiPymes con un subsidio de más de $200.000 millones en total.

"Durante estos años, nos importó mucho hacer transformaciones que mejoraran la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Las recientes cifras de la Casen dan cuenta de los resultados logrados. La pobreza se redujo de manera importante porque aumentaron las pensiones, aumentó el salario mínimo y los salarios en general, se crearon 600 mil empleos y se crearon las condiciones para distribuir mejor la riqueza de nuestros recursos naturales a través del royalty minero y la ley de fraccionamiento pesquero -que aumenta las cuotas para los pescadores artesanales-. Particular énfasis pusimos en crear las condiciones para que Chile creciera de manera sostenible en el tiempo", indicó el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía, Álvaro García.

Se refirió especialmente a la creación, durante este gobierno, del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), el cual a lo largo de estos cuatro años ha invertido $500.000 millones para crear y fortalecer nuevas industrias. Además, resaltó como un resultado concreto el avance en la industria del litio, donde el Estado va a tener un rol particular mediante la asociación de Codelco con SQM en una nueva empresa para explotar este mineral, especialmente porque multiplicará la producción y sumará valor agregado a la industria.

Durante la actividad, estuvieron presentes la ministra secretaria de gobierno, Camila Vallejos; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Seguridad, Luis Cordero; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; y, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Respecto al ámbito de la cartera de Economía, el biministro García añadió que: "avanzamos en crear mejores condiciones para la inversión. La Ley de Permisos Sectoriales agilizó drásticamente la aprobación de proyectos. En el ámbito ambiental, el año pasado terminó con la mayor aprobación de proyectos en la historia del Sistema de Impacto Ambiental. Creamos el programa Permiso Ágil para las Pymes. Todo eso redundó en un rápido crecimiento de la inversión. Este año vamos a tener la más alta tasa de inversión y el año pasado vimos un incremento en la productividad. Todo eso conduce a un mayor crecimiento y por lo tanto a mayores ingresos para los chilenos y chilenas. Chile cuenta con buenas bases para crecer, muchísimo mejores que las que heredamos del gobierno anterior y que augura mejores tiempos para chilenos y chilenas".

En tanto, la ministra vocera, Camila Vallejo, celebró los mil avances y apuntó que lo relevante de ellos es que "ya están implementándose, están aprobados por el Congreso y están impactando a todas las regiones de nuestro país y llegando a todas las mesas de los chilenos y chilenas. Aquí está el principal sello de gobierno. La tarea que hemos tenido que asumir en estos casi cuatro años ha sido principalmente, estabilizar, avanzar y transformar y no por tener que haber enfrentado distintas crisis, dejamos de transformar. Ejemplo de ello es la reforma de pensiones que, si bien no terminó con las AFP, creó un seguro social que va a aumentar las pensiones a 2,2 millones de personas".

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó que "vamos a continuar con este esfuerzo y por eso, incluso en esta última etapa, nos parece tan relevante que se arribe a un acuerdo que permita en primer lugar resolver el drama del CAE y avanzar hacia una nueva forma de financiamiento de la educación superior y, adicionalmente, sacar adelante el proyecto Sala Cunas para Chile".

