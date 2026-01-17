SEREMI DE LA MUJER LANZA CONVOCATORIA A “MUJERES DESTACADAS DE MAGALLANES” EN EL MARCO DEL 8M 2026

A pocas semanas del 8 de marzo, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y de la Antártica Chilena lanzó la convocatoria al reconocimiento “Mujeres Destacadas de Magallanes y Antártica Chilena 2026”, iniciativa que busca distinguir a ocho mujeres de la región por su trayectoria y su contribución a la reivindicación de los derechos de las mujeres.

El objetivo es que esta distinción sea entregada durante el acto oficial del 8M, que se realizará en la ciudad de Punta Arenas, organizado en conjunto con el Gabinete Regional, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, señaló que en la región existen numerosas mujeres que han aportado de manera significativa al desarrollo regional, promoviendo la igualdad de género y ampliando los espacios de autonomía. En ese sentido, destacó la importancia de visibilizar a quienes han impulsado cambios culturales desde la participación social, política y comunitaria, avanzando hacia una sociedad más equitativa y libre de violencia.

La convocatoria busca relevar el trabajo y compromiso de mujeres que han impactado positivamente en sus comunidades, barrios y territorios. Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 25 de febrero, a las 17:00 horas, y pueden ser presentadas por personas naturales, organizaciones sociales y vecinales, instituciones públicas o privadas, y organizaciones comunitarias, con o sin personalidad jurídica.

Las bases y el formulario de postulación están disponibles en la oficina de la Seremi, ubicada en José Nogueira #1370, Punta Arenas, así como en sus redes sociales institucionales. Las postulaciones pueden realizarse de manera presencial o enviarse al correo [email protected]



Puedes revisar las bases aquí: https://tinyurl.com/7szam9us.​

​

