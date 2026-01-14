LOS SLEP ENCABEZAN LA REACTIVACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO: RESULTADOS SUPERAN LOS REGISTROS PREPANDEMIA EN ASISTENCIA, PERMANENCIA Y APRENDIZAJES

​El Ministerio de Educación, a través de su Centro de Estudios (CEM), dio a conocer los resultados del informe “Servicios Locales de Educación Pública a tres años del retorno a la presencialidad post Covid-19”, elaborado a partir del análisis de los 15 Servicios Locales de Educación Pública que se encontraban en régimen al año 2024. Estos SLEP administran la totalidad de los establecimientos públicos de las 69 comunas consideradas en este estudio.



El objetivo central del análisis es monitorear la evolución de los establecimientos públicos de estos territorios durante la administración municipal, desde el inicio de la Nueva Educación Pública, atravesando el período de pandemia y el retorno a la presencialidad hasta la actualidad. Para ello, el informe no solo analiza la evolución de los establecimientos ya traspasados a los SLEP, sino que también observa el comportamiento histórico de los mismos establecimientos cuando aún estaban bajo administración municipal, permitiendo monitorear su trayectoria antes, durante y después del proceso de traspaso.



Los resultados muestran que los establecimientos actualmente administrados por los SLEP presentan avances estructurales en asistencia a clases, permanencia en el sistema escolar y resultados de aprendizajes Simce en el período 2022–2024, logrando alcanzar e incluso superar los niveles previos a la pandemia. En varios casos, los números registrados en 2024 son los mejores desde que existen datos comparables.



El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que estos avances “demuestran que la educación pública se está recuperando con fuerza y que el trabajo desplegado por las comunidades educativas está teniendo un impacto real. Hemos visto mejoras en asistencia, permanencia y aprendizajes, especialmente en territorios que históricamente habían enfrentado mayores barreras. El compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido fortalecer a los SLEP como pilares fundamentales de la equidad educativa. Noticias como estas constituyen un tremendo aliciente para la fase que se inicia en enero de 2026, con el traspaso de 10 nuevos servicios locales, con lo que la reforma cruza el umbral del funcionamiento en régimen de más de la mitad de los SLEP proyectados en la reforma”.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló: “En la región de Magallanes y la Antártica Chilena, la educación pública ha avanzado positivamente en la reactivación educativa, con mejoras en asistencia, aprendizajes y revinculación. Se han implementado los programas del Plan de Reactivación, priorizando la descentralización y el apoyo al nuevo Servicio Local de Educación Pública, especialmente en infraestructura, gracias al respaldo del Gobierno Regional, la Delegación Presidencial y equipos del sector. Esta agenda busca optimizar condiciones de estudio y trabajo en gran parte de las escuelas, apoyada por políticas estratégicas como el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, convertido en política permanente con una inversión superior a 75 mil millones de pesos para las cuatro provincias.

Aunque el Servicio Local es joven, la experiencia nacional demuestra que este modelo aporta estabilidad y mejores condiciones para las comunidades educativas. Persisten desafíos, pero hoy estamos en una posición más sólida que al inicio del gobierno”.



Asistencia a clases y permanencia en el sistema escolar.



Según el estudio, la asistencia promedio en los SLEP aumentó 3,2 puntos porcentuales entre 2022 y 2024, superando incluso el repunte nacional de todo el sistema educativo y alcanzando niveles superiores a los registrados antes de la pandemia. Este avance fue especialmente marcado en los quintiles socioeconómicos más vulnerables, donde la recuperación se observó con mayor magnitud.



La inasistencia grave y crítica, que había aumentado fuertemente durante el período pandémico, se redujo en 12 puntos porcentuales, superando también el repunte a nivel nacional (-10 puntos porcentuales) alcanzando niveles más bajos que previo a la pandemia.



En permanencia escolar, los SLEP redujeron la tasa de desvinculación en un 22%, superando el repunte nacional que fue de 18%, alcanzando su nivel más bajo desde que existe registro, ubicándose en 1,5% en 2024. Además, entre 2022 y 2025 los SLEP lograron revincular al 39% de los estudiantes que se desvincularon en dicho período, reincorporando a más de 4.500 niñas, niños y jóvenes al sistema educativo.



Aprendizajes en lectura y matemática



En materia de aprendizajes, los resultados Simce de lectura y matemática en 4° básico y 2° medio todas presentan incrementos, y en tres de las cuatro pruebas analizadas se presentan recuperaciones totales. En la única prueba restante la brecha se redujo a apenas dos puntos. Destaca especialmente 4° básico, donde entre 2022 y 2024 se registran avances históricos: los incrementos en ambas asignaturas superaron la media nacional a nivel agregado y todos los SLEP alcanzaron los puntajes promedio más altos de al menos los últimos 12 años.







El jefe del Centro de Estudios del Mineduc, Sebastián Araneda, subrayó que: “estos resultados muestran la resiliencia del sistema público administrado por los SLEP. Atendiendo a una matrícula cada vez más diversa y enfrentando tensiones financieras estructurales en plena instalación, e incluso con una pandemia entremedio, los servicios no solo sostuvieron, sino que fortalecieron la calidad de la educación pública. El avance en los primeros años de escolaridad es especialmente contundente. Que hoy veamos mejoras históricas en esos ciclos confirma que un trabajo temprano y sostenido puede transformar las vidas de miles de niños y niñas que asisten a la educación pública. La reforma, aún en instalación, ya está entregando resultados inéditos y concretos”.



Mejoras focalizadas en quintiles socioeconómicos más vulnerables



Los datos muestran que la recuperación educativa de los SLEP ha sido especialmente significativa en los sectores de mayor vulnerabilidad. Entre 2022 y 2024, todos los quintiles socioeconómicos aumentaron su asistencia escolar y redujeron la inasistencia grave y crítica, pero los mayores avances se concentraron en los tres primeros quintiles. En ellos, la asistencia creció entre 4% y 5%, y la inasistencia grave/crítica cayó de manera sostenida, destacando el quintil más vulnerable con una reducción del 33%, convirtiéndose en uno de los grupos con menores niveles de ausentismo alto en 2024. Ese mismo quintil alcanzó, además, la mayor tasa de asistencia del sistema (86,6%), superando ligeramente el promedio nacional.



La permanencia escolar también mostró mejoras notables en los grupos más vulnerables. Entre 2022 y 2024, todos los quintiles disminuyeron su tasa de desvinculación, con descensos más pronunciados en los dos primeros (–26% y –21%, respectivamente). Asimismo, la revinculación se concentró fuertemente en estos sectores: cerca del 80% de los estudiantes reincorporados proviene de los tres primeros quintiles, y el quintil más vulnerable por sí solo representó el 29% de todos los casos de retorno al sistema. Estas cifras evidencian que la recuperación postpandemia en los SLEP ha sido más rápida y significativa precisamente en los territorios con mayores desafíos socioeconómicos.



Iniciativas de Mineduc para la recuperación y mejora educativa



Los avances de los SLEP se explican no solo por la recuperación general del sistema educativo, sino también por las capacidades institucionales. A diferencia de los municipios, los SLEP están dedicados exclusivamente a educación, cuentan con equipos directivos seleccionados por Alta Dirección Pública, unidades técnicas especializadas, equipos profesionales dedicados al uso de datos y una escala territorial mayor. Estas capacidades se traducen en una mayor estabilidad institucional, continuidad de políticas y foco técnico permanente en el proceso formativo.



A ello se suma que las principales estrategias del Ministerio de Educación han priorizado a estudiantes y establecimientos con mayores desafíos, lo que ha significado apoyos focalizados en comunas y escuelas administradas por los SLEP. Entre las iniciativas que han contribuido de manera decisiva a la recuperación en asistencia, permanencia y aprendizajes se encuentran:



Asistencia y permanencia escolar



Fondo de Reactivación Educativa: permite a los SLEP financiar equipos territoriales de asistencia y revinculación que trabajan con una escala intercomunal, algo que los municipios no pueden hacer por sí solos. Gracias a ello, los SLEP pueden articular la oferta de matrícula y el uso de datos de manera territorial, considerando la disponibilidad demográfica más allá de los límites comunales. Mientras un municipio debe coordinarse con otros, los SLEP cuentan con una estructura que facilita la planificación conjunta y la derivación oportuna de estudiantes, fortaleciendo la continuidad educativa y la permanencia escolar en el territorio.



Reportes periódicos de asistencia y revinculación: enviados a cada establecimiento del país para alertar tempranamente sobre estudiantes con inasistencia grave o potencial desvinculación.



oUn estudio de la U. de Chile con Unesco (2024) muestra que los estudiantes incluidos en estos reportes aumentan entre 17% y 24% su probabilidad de rematriculación o promoción.



Aprendizajes en Lectura, Escritura y Matemática



Matemática en Ruta: formación, acompañamiento en servicio y recursos didácticos para fortalecer la enseñanza de 1° a 6° básico, llegando hoy a más de 1.500 escuelas, alcanzando el 100% de los SLEP en régimen.



Plan Nacional Sumo Primero: apoyo al uso estratégico de los textos escolares de matemática a través de formación docente, acompañamiento UTP, recursos digitales y un asistente virtual con IA (ChatSP), en alianza con SLEP.



LEC para Aprender: estrategia que impulsa el desarrollo de lectura, escritura y comunicación en todas las asignaturas mediante formación docente, materiales pedagógicos e involucramiento de las familias, desde educación parvularia hasta enseñanza media, con estrategias complementarias de formación y acompañamiento a redes de docentes y equipos técnicos de SLEP.



Estrategia de Evaluación Formativa: entrega cuadernillos, recursos digitales, acompañamiento y más de 30 mil kits para fortalecer prácticas evaluativas orientadas a aprendizajes.



Protagonistas del Cambio: promueve proyectos de innovación escolar basados en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con formación docente y kits tecnológicos; actualmente llega a más de 2.500 establecimientos del país, priorizando a los SLEP.



​

