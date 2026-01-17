CON ALTA CONVOCATORIA DEBUTARON LOS CITY TOURS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

Con una alta participación se dio inicio este viernes 16 de enero a los City Tours de Verano, organizados por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Unidad de Turismo. La primera jornada, denominada “Huellas Antárticas”, convocó a 45 vecinos y turistas, confirmando el interés por este tipo de panoramas patrimoniales y culturales.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer alternativas gratuitas de recreación y aprendizaje durante el verano, permitiendo conocer distintos hitos históricos de la ciudad. El programa contempla dos fechas por mes, con dos recorridos temáticos: el City Tour “Huellas Antárticas”, que se desarrolló este viernes y se repetirá el 6 de febrero, y el recorrido “Tras las Huellas del Pasado”, programado para los viernes 23 de enero y 20 de febrero.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta iniciativa e invitó a la comunidad a participar en las próximas fechas. Señaló que la ciudad cuenta con una historia muy potente y numerosos hitos poco conocidos, agregando que durante casi todos los viernes del verano se realizarán estos recorridos gratuitos, los que comienzan a las 15:00 horas en la pérgola de turismo de la Plaza Muñoz Gamero y tienen una duración aproximada de una hora y media.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo municipal, valoró la respuesta del público en esta primera jornada. Explicó que el recorrido “Huellas Antárticas” permite conocer la histórica relación de Punta Arenas con el continente blanco, mientras que el tour “Tras las Huellas del Pasado” se enfoca en los edificios y personajes que marcaron el desarrollo de la ciudad.

Los City Tours de Verano se desarrollan desde 2023 como parte de una estrategia para poner en valor el patrimonio histórico y cultural local. Durante 2025, el programa registró una alta convocatoria, con 324 participantes, de los cuales 190 fueron residentes de Punta Arenas, 115 visitantes de otras ciudades del país y 26 turistas extranjeros, consolidando la iniciativa como un panorama atractivo tanto para la comunidad local como para quienes visitan la capital regional.

