15 de enero de 2026

TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL MUNICIPIO DE NATALES Y BIENES NACIONALES RESOLVIÓ EL USO DEFINITIVO DE CÉNTRICO INMUEBLE

​Se construirá un moderno edificio para el desarrollo económico local y la oferta de una agrupación de artesanos

arturopratnatales

​Tras un periodo de diversas conversaciones con organismos públicos y un colectivo de artesanos se resolvió el uso definitivo del inmueble fiscal ubicado a pasos de la Plaza de Armas, específicamente en la calle Arturo Prat de la ciudad de Puerto Natales.

En efecto, será el municipio, representado por la alcadesa Ana Mayorga, quien reciba la transferencia definitiva del céntrico terreno para dar lugar a la construcción de un edificio que albergará su Departamento de Desarrollo Económico Local, Didel. En el lugar no solo se potenciará el fomento productivo y el emprendimiento, sino que dará continuidad a la actual venta de artesanías en el llamado “Paseo de las Artes”.

El secretario regional, Sergio Reyes, recordó que la puesta en valor del inmueble era una situación que necesitaba ser resuelta “y, en ese sentido, transferirlo al municipio es lo mejor, dado el compromiso social y de desarrollo económico en que hemos estado trabajando juntos en diferentes sectores de la comuna por el bien de sus vecinos y vecinas”.

Cabe señalar que el céntrico terreno fiscal está constituido por dos lotes de 268 y 274 metros cuadrados respectivamente sobre los cuales se considera invertir, de la mano del Gobierno Regional, un monto de 21 mil UF (poco más de 834 millones de pesos) para edificar 700 metros cuadrados que albergarán salas de reuniones y servicios de atención ciudadana. Además, se considera ejecutar obras para garantizar la accesibilidad universal, sistemas de iluminación y cierros perimetrales.




SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA INICIO DE CENTROS DE CUIDADOS Y BAJOS ÍNDICES DE POBREZA EN MAGALLANES

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL MUNICIPIO DE NATALES Y BIENES NACIONALES RESOLVIÓ EL USO DEFINITIVO DE CÉNTRICO INMUEBLE

POR AMPLIA MAYORÍA, EL SENADO DESPACHA A LEY PROYECTO QUE PERFECCIONA LOS SISTEMAS MEDIANOS

Claudio-Crespo-620x413

CASO GUSTAVO GATICA: TRIBUNAL DICTA VEREDICTO ABSOLUTORIO EN FAVOR DE EXCARABINERO CLAUDIO CRESPO

