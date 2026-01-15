TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL MUNICIPIO DE NATALES Y BIENES NACIONALES RESOLVIÓ EL USO DEFINITIVO DE CÉNTRICO INMUEBLE

​Tras un periodo de diversas conversaciones con organismos públicos y un colectivo de artesanos se resolvió el uso definitivo del inmueble fiscal ubicado a pasos de la Plaza de Armas, específicamente en la calle Arturo Prat de la ciudad de Puerto Natales.



En efecto, será el municipio, representado por la alcadesa Ana Mayorga, quien reciba la transferencia definitiva del céntrico terreno para dar lugar a la construcción de un edificio que albergará su Departamento de Desarrollo Económico Local, Didel. En el lugar no solo se potenciará el fomento productivo y el emprendimiento, sino que dará continuidad a la actual venta de artesanías en el llamado “Paseo de las Artes”.



El secretario regional, Sergio Reyes, recordó que la puesta en valor del inmueble era una situación que necesitaba ser resuelta “y, en ese sentido, transferirlo al municipio es lo mejor, dado el compromiso social y de desarrollo económico en que hemos estado trabajando juntos en diferentes sectores de la comuna por el bien de sus vecinos y vecinas”.



Cabe señalar que el céntrico terreno fiscal está constituido por dos lotes de 268 y 274 metros cuadrados respectivamente sobre los cuales se considera invertir, de la mano del Gobierno Regional, un monto de 21 mil UF (poco más de 834 millones de pesos) para edificar 700 metros cuadrados que albergarán salas de reuniones y servicios de atención ciudadana. Además, se considera ejecutar obras para garantizar la accesibilidad universal, sistemas de iluminación y cierros perimetrales.









