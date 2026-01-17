Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de enero de 2026

CALENDARIO 2026 OFICIAL: ESTOS SON LOS FERIADOS Y FINES DE SEMANA LARGO QUE TENDRÁ CHILE

​El año 2026 contempla 16 feriados oficiales, varios de ellos asociados a lunes o viernes, lo que permitirá una serie de fines de semana largo a lo largo del año, según el calendario ya confirmado.

calendario

El 2026 tendrá 16 feriados en Chile, de los cuales varios generarán fines de semana largo, favoreciendo el descanso, la planificación familiar y el turismo interno. El año comenzó con el feriado de Año Nuevo, el jueves 1 de enero, mientras que el primer fin de semana largo se producirá en Semana Santa, con el Viernes Santo el 3 de abril y el Sábado Santo el 4 de abril.

En el primer semestre, uno de los hitos será el Día del Trabajador, que se conmemorará el viernes 1 de mayo, seguido por el Día de las Glorias Navales, el jueves 21 de mayo. Posteriormente, el feriado de San Pedro y San Pablo, fijado para el lunes 29 de junio, dará paso a un nuevo fin de semana largo a mitad de año.

Durante el segundo semestre, las Fiestas Patrias volverán a concentrar la atención, con el viernes 18 de septiembre como feriado irrenunciable y el sábado 19 de septiembre correspondiente al Día de las Glorias del Ejército. En octubre, el Encuentro de Dos Mundos, que se conmemora el lunes 12, permitirá otro descanso extendido.

Sin embargo, perderemos un clásico descanso largo ya que el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes caerá el .sábado 31 de octubre y el Día de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre

El cierre del año también contará con fechas relevantes como la Inmaculada Concepción, el martes 8 de diciembre, y Navidad, que se celebrará el viernes 25 de diciembre, generando el último fin de semana largo de 2026. Con este calendario ya definido, el próximo año se proyecta con varias oportunidades para el descanso y la organización anticipada de actividades personales y laborales.


Revisa aquí todos los feriados de 2026 en Chile:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Irrenunciable)
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)


MANIOBRAS PELIGROSAS (7)

MUNICIPIO REPORTA AMPLIOS OPERATIVOS Y FISCALIZACIONES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1
nuestrospodcast
pdireferencial

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
calendario

CALENDARIO 2026 OFICIAL: ESTOS SON LOS FERIADOS Y FINES DE SEMANA LARGO QUE TENDRÁ CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
socialrun

MÁS DE 200 MUJERES INTEGRAN SOCIAL RUN, COMUNIDAD QUE PROMUEVE VÍNCULOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremidesarrollofamilia

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA INICIO DE NUEVOS CENTROS DE CUIDADOS, AVANCES EN REGISTRO REGIONAL DE CUIDADORES Y BAJOS ÍNDICES DE POBREZA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250