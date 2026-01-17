CALENDARIO 2026 OFICIAL: ESTOS SON LOS FERIADOS Y FINES DE SEMANA LARGO QUE TENDRÁ CHILE

El 2026 tendrá 16 feriados en Chile, de los cuales varios generarán fines de semana largo, favoreciendo el descanso, la planificación familiar y el turismo interno. El año comenzó con el feriado de Año Nuevo, el jueves 1 de enero, mientras que el primer fin de semana largo se producirá en Semana Santa, con el Viernes Santo el 3 de abril y el Sábado Santo el 4 de abril.

En el primer semestre, uno de los hitos será el Día del Trabajador, que se conmemorará el viernes 1 de mayo, seguido por el Día de las Glorias Navales, el jueves 21 de mayo. Posteriormente, el feriado de San Pedro y San Pablo, fijado para el lunes 29 de junio, dará paso a un nuevo fin de semana largo a mitad de año.

Durante el segundo semestre, las Fiestas Patrias volverán a concentrar la atención, con el viernes 18 de septiembre como feriado irrenunciable y el sábado 19 de septiembre correspondiente al Día de las Glorias del Ejército. En octubre, el Encuentro de Dos Mundos, que se conmemora el lunes 12, permitirá otro descanso extendido.



Sin embargo, perderemos un clásico descanso largo ya que el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes caerá el .sábado 31 de octubre y el Día de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre

El cierre del año también contará con fechas relevantes como la Inmaculada Concepción, el martes 8 de diciembre, y Navidad, que se celebrará el viernes 25 de diciembre, generando el último fin de semana largo de 2026. Con este calendario ya definido, el próximo año se proyecta con varias oportunidades para el descanso y la organización anticipada de actividades personales y laborales.





Revisa aquí todos los feriados de 2026 en Chile:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Sábado 4 de abril: Sábado Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Irrenunciable)

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

