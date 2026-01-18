Punta Arenas,
18 de enero de 2026

FUCOA LANZA SERIE DE RADIOTEATROS Y ANIMACIONES BASADAS EN RELATOS DEL MUNDO RURAL DE CHILE

​La iniciativa pone en valor el patrimonio cultural inmaterial del mundo rural a través de radioteatros y animaciones digitales inspiradas en obras ganadoras del concurso Historias de Nuestra Tierra.

Con el objetivo de relevar, preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial del mundo rural chileno, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, del Ministerio de Agricultura, presentó oficialmente los proyectos “Radioteatros de Nuestra Tierra” y “Relatos Animados de Nuestra Tierra”, iniciativas culturales acogidas a la Ley de Donaciones Culturales.

El proyecto contempla la realización de seis videos de animación digital y siete radioteatros, todos inspirados en obras ganadoras del tradicional concurso Historias de Nuestra Tierra, certamen que desde 1992 promueve la memoria rural del país a través de cuentos, poemas y dibujos. Las producciones buscan representar la diversidad social, territorial y cultural de Chile, conectando la tradición oral y escrita con formatos audiovisuales y sonoros actuales.

La directora ejecutiva de FUCOA, Andrea Fresard, destacó que estas producciones permiten que historias, mitos y vivencias del mundo rural lleguen a nuevas generaciones, ampliando el acceso a contenidos culturales y manteniendo viva la memoria de los territorios. En ese sentido, subrayó el carácter público y gratuito de la iniciativa, orientada a todo tipo de audiencias.


Las animaciones digitales fueron desarrolladas por la productora Monosecuencia, mientras que los radioteatros estuvieron a cargo de la compañía Fogón de Cuentos, en conjunto con FUCOA. Los contenidos ya se encuentran disponibles en www.historiasdenuestratierra.cl, www.radiominagri.cl y en las plataformas digitales de Radio Minagri (Spotify y Apple Podcasts.), permitiendo el acceso libre a este valioso patrimonio cultural del mundo rural chileno.

VERANO RURAL EN MAGALLANES: FESTIVALES COSTUMBRISTAS Y AVANCES EN PRODUCCIÓN ALIMENTARIA MARCAN LA AGENDA REGIONAL

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

FUCOA LANZA SERIE DE RADIOTEATROS Y ANIMACIONES BASADAS EN RELATOS DEL MUNDO RURAL DE CHILE

publicite aqui