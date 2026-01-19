Punta Arenas,
19 de enero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS HABILITA PUNTO DE ACOPIO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS MEGAINCENDIOS

​La Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Independencia 830, será sede de recepción de aportes desde el lunes hasta el viernes, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Ante la grave emergencia que afecta a la zona centro-sur del país producto de los incendios forestales, la Municipalidad de Punta Arenas anunció una campaña solidaria para apoyar a las familias damnificadas, coordinando esfuerzos con transportistas locales para hacer llegar ayuda de manera directa y gratuita. La campaña de acopio se realizará de lunes a viernes, debido a la emergencia, en el centro de acopio habilitado en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), ubicada en Independencia 830, en horario de 10:00 a 17:00 horas.
 
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que "han sido horas dramáticas para muchos chilenos que viven en la zona centro-sur de nuestro país. Hemos visto incendios dantescos, con pérdidas de vidas humanas, viviendas, colegios y también de mascotas. Por eso, para nosotros como ciudad es muy importante, una vez más, estar colaborando activamente con ellos".
 
La autoridad comunal explicó que "muchos grupos se han acercado a la municipalidad, y es por eso que hemos coordinado directamente con los transportistas de nuestra ciudad, quienes una vez más se han sumado con una colaboración fundamental que es disponer de camiones que puedan trasladar de manera totalmente gratuita la ayuda desde Punta Arenas hasta las zonas más afectadas".
 
Los artículos que se recibirán son: agua, alimentos no perecibles, artículos de aseo y productos para mascotas. Desde el municipio se informó que no se recibirá ropa, por lo que se solicita a la comunidad respetar esta indicación para optimizar la ayuda.
 
Finalmente, el alcalde Radonich destacó que la ayuda será destinada directamente a las comunas más afectadas, en coordinación con otros alcaldes del país. "Queremos que, sin tanta vuelta, la colaboración de los vecinos de Punta Arenas llegue directamente a una comunidad que será informada durante las próximas horas, una vez que afinemos la coordinación, para hacer llegar esta gran ayuda desde el sur austral de Chile a quienes hoy más lo necesitan", concluyó.


SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS HABILITA PUNTO DE ACOPIO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS MEGAINCENDIOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS HABILITA PUNTO DE ACOPIO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS MEGAINCENDIOS

TORRES DEL PAINE INAUGURA OBRAS CLAVE PARA LA COMUNIDAD LOCAL

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DIPUTADA JAVIERA MORALES ANALIZA LA DISCUSIÓN DE SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DESAFÍOS POLÍTICOS TRAS CASO GUSTAVO GATICA