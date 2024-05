“NUEVA NORMATIVA VIGENTE PARA EL USO DE GNC PARA AUTOMÓVILES CON 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD SOLO FAVORECE A PUNTA ARENAS Y NATALES, DEBE EXTENDERSE A PORVENIR Y WILLIAMS”

​Según Avendaño, con esta normativa y que se venía reclamando por mucho tiempo por la ciudadanía al fin se logro al ser extendido para automóviles con 15 años de antigüedad y que entro en vigencia en septiembre del 2023, normativa que nace en magallanes y favorece al todo el país, pero falta una patita muy importante que pasa con Porvenir y Williams que no gozan de este uso de GNC (gas natural comprimido)

Porque cuando se habla que los magallánicos fueron favorecidos con esta normativa de uso de GNC, se debe entender que los habitantes de Porvenir y Williams también son magallánicos y están excluidos y justamente los que pagan los valores más alto de la región y el país.

Es urgente tomar la decisión de instalar estaciones de servicio que provean GNC en el caso de Porvenir y en el caso de Williams entendiendo, que no utilizan GNC, pero sí los vehículos de la comuna podrían convertirse a GLP, que también marca una diferencia importante en el precio de los combustibles.

Justamente hoy se hace mas necesario llegar con este producto a estas comunas ya que permitiría un ahorro superior al 70% lo que se contrasta fuertemente con el valor de la gasolina 93 octanos que en Williams hoy cuesta $1.637 y en Porvenir $1.511 por litro.

Seguramente vendrán las justificaciones obviamente el privado en este caso Copec distribuidor de combustible en ambas comunas, por el alto costo que podría implicar su implementación y ante un parque vehicular muy reducido no se interesara.

Pero aquí el estado debe hacerle cargo instalando estas distribuidoras a través de Enap y como empresa del estado cumpla su rol social, claramente la estatal no se interesará, pero aquí basta con una orden del presidente Boric a Enap y no analizar los costos que de seguro saldría negativo pero estas comunas a pesar de eso necesitan ser considerados y así alivianas su bolsillo en el consumo de combustibles toda vez que tienen los valores más alto de Chile.

Finalmente recordar que Porvenir no tenía distribución de gas natural y ante una pequeña protesta en la plaza de armas con una visita de Pinochet señalo públicamente en ese momento tendrán gas natural e instruyo a Enap llevar en proyecto adelante y claramente por el bajo consumo de la ciudad no se financiaba y gracias a esa buena decisión hoy los porvenireños siguen gozando del gas natural, señalo Avendaño.