ENTRA EN OPERACIÓN EL NUEVO CONTRATO DE LANCHA QUE DA CONECTIVIDAD A LAS ZONAS MÁS APARTADAS DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Con la lancha "Loica" se reinició el transporte marítimo subsidiado para zonas aisladas en la Provincia Antártica Chilena, al comenzar un nuevo contrato financiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La delegada presidencial provincial de dicha zona, Constanza Calisto Gallardo, concurrió hasta el Terminal Pesquero de Puerto Williams para conocer la embarcación, perteneciente a la empresa Transportes Errante SpA, previo a uno de sus primeros zarpes hacia Puerto Toro.



​La máxima autoridad provincial manifestó su felicidad frente al inicio de este nuevo servicio que permitirá la conectividad entre la capital provincial y el poblado más austral del mundo, Bahía Douglas y Estancia Kanasaka. "Estamos muy contentos, muy emocionados. Para nuestro Gobierno es primordial la conectividad para nuestros vecinos y vecinas en estas partes más aisladas de nuestro país y es así como seguimos comprometidos con ello. Esperamos que esta nueva embarcación pueda cumplir con todos los requerimientos que ellos necesitan", sostuvo.



​Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández Navarro, explicó que "la calidad de vida de las personas depende del acceso y la integración con el resto de la sociedad. En el MTT trabajamos arduamente para que esta conectividad se mantenga en el tiempo". Agregó que al inicio de cada contrato, "nuestro equipo comienza a trabajar en el próximo. Son procesos largos y complejos, que requieren recursos económicos y legales que se solicitan desde la región para llegar hasta el último de sus habitantes".



​El nuevo contrato tiene una duración de 36 meses y cuenta con un subsidio mensual de 15 millones 900 mil pesos. Contempla un aumento de cinco a seis viajes mensuales para el tramo Puerto Williams-Puerto Toro y otro aumento de dos a tres mensuales para el tramo Puerto Williams-Kanasaka, y dos para Puerto Williams-Bahía Douglas. La calendarización debe ser acordada entre el operador y el o la representante de la comunidad beneficiaria. El pasaje y carga son gratuitos para todo pasajero o pasajera, previa inscripción al menos 24 horas antes de cada zarpe.



​En cuanto a la lancha "Loica", se trata de una embarcación rápida de tres motores, con una velocidad promedio de 27 a 31 kilómetros por hora, cuya capacidad máxima es de 23 pasajeros y tres tripulantes. El patrón de la nave, Iván Hormazábal, comentó que este subsidio "me parece una excelente idea del Gobierno, más que todo para nuestros compañeros y pobladores que están aislados. Y que se retome, es excelente. Es difícil cumplir de repente por el tiempo o el clima, pero nuestro propósito es cumplir de buena manera y mantener satisfechos a los usuarios para que podamos prestar un buen servicio".



​José Catrin, representante de la comunidad de Puerto Toro, recordó que el último viaje realizado mediante el anterior contrato, ocurrió el 29 de julio pasado. Durante el período de ausencia, las y los residentes debieron trasladarse a través de lanchas pesqueras o del ferry "Yaghan" para llegar a Puerto Williams y retornar al poblado, ambas localidades ubicadas en Isla Navarino pero sin tener una ruta terrestre que las una. "La conectividad para nosotros es de suma importancia, ya que estamos aislados y sí o sí tenemos que comprar nuestras cosas, víveres o hacer trámites en Puerto Williams. Para nosotros, que se haya reactivado, es una gran importancia, ya que la comunidad lo necesita".



​Además de la conectividad para los propios habitantes de las localidades, este servicio permitirá que organismos públicos y privados que no están presentes tengan facilidad de acceso a estas zonas, así como también visitantes que deseen conocer estos territorios, especialmente por la amplia capacidad de pasajeros que ofrece la lancha. Frente a ello, la vecina de Puerto Toro, Victoria Rubilar, comentó que "me parece excelente, ya que, primero, nos acerca a la ciudad de Puerto Williams a comprar nuestros enseres, ir al médico o hacer distintos trámites de índole personal. Por otro lado, que la gente pueda salir un poco del aislamiento, igual es bueno. Y también retomar todo lo que es turismo, que también va un poquito de la mano con esta embarcación".​







