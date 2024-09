GESTIONAN DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE FISCAL PARA UN ARCHIVO DE MEMORIA

​El ministerio de Bienes Nacionales busca apoyar la concreción de un Archivo de la Memoria y los Derechos Humanos y Fondo Documental en la región de Magallanes. De esta manera, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz y las diversas agrupaciones vinculadas a esta política de Estado, visitaron el terreno de calle Zenteno N° 1124, ex 986, donde se ubica la propiedad.



La idea que persigue el proyecto es preservar la memoria histórica del pueblo magallánico, y en particular de las víctimas de violaciones a las DDHH ocurridas en Magallanes entre 1973 y 1990. El inmueble posee una superficie de 178 metros cuadrados construidos y es la Agrupación de ex presos políticos y familiares quien pretende la concesión de uso gratuito para cumplir dicho fin.



Manuel Rodríguez, de la agrupación de ex presos políticos de Magallanes, se buscará de esta manera, conservar, digitalizar y promover la memoria histórica y los valores democráticos mediante recolección, resguardo, catalogación y difusión de documentos.



Finalmente, se informó que el archivo debería incluir espacios de exhibición, conferencias, biblioteca, y una oficina administrativa buscando cumplir el compromiso presidencial de construir al menos un archivo de la Memoria en cada Región del país.