ALCALDE RADONICH EXPLICA RESPUESTA MUNICIPAL ANTE NEVADAS Y ANUNCIA MEDIDAS PREVENTIVAS

Claudio Radonich Jiménez, alcalde de Punta Arenas, habló esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, sobre las coordinaciones del municipio en respuesta a las recientes nevadas que han causado varios inconvenientes en la comuna.Durante la entrevista, Radonich explicó las acciones tomadas por el municipio para abordar los cortes de agua, accidentes de tránsito, y la suspensión de clases, entre otros problemas generados por las fuertes nevadas. El alcalde señaló que la capacidad de respuesta se ha visto afectada por el desarrollo de la comuna en años recientes, durante los cuales los inviernos no fueron tan severos, lo que ha llevado a una falta de cultura preventiva entre los vecinos, como la limpieza de veredas y la preparación con sal y agua para emergencias. Además, Radonich destacó la realización del "Chapuzón del Estrecho" el pasado fin de semana, evento parte de las actividades de las Invernadas 2024, subrayando que el personal encargado de las emergencias climáticas no participó en este evento para garantizar la respuesta adecuada a la situación de nevadas.



