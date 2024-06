A 6 AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN 173 NATALINOS HAN SIDO ATENDIDOS A TRAVÉS DEL CÓDIGO ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (ACV)

​Cerca de 40 personas participaron instancia de educación que estuvo a cargo del neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Javier Gaete. “Estamos felices de festejar los 6 años con una instancia socioeducativa para la comunidad, la que tuvo una buena recepción de los usuarios y usuarias. El ACV es una patología tiempo dependiente y cada segundo que pasa cuenta. Se ha calculado que, para el infarto cerebral, cuando una arteria dentro del cerebro se obstruye, por cada minuto que pasa se pueden perder hasta dos millones de neuronas. Que las personas conozcan la enfermedad permite que consulten con oportunidad, lo que propicia un tratamiento acertado y rápido que puede significar que el paciente tenga una buena recuperación y disminuya las secuelas posteriores al accidente cerebrovascular”, señaló el especialista.

En la ocasión, los asistentes se informaron de la inédita implementación el Código ACV en el Hospital de Natales, iniciativa que reduce los tiempos en la atención de pacientes permitiendo acceso a tratamiento oportuno, acelera la consulta con especialista, a través de telemedicina, y, finalmente, reduce la probabilidad de muerte y discapacidad.

Tal como explicó la Médico General de Zona encargada del Programa de Telemedicina, Dra. Camila Reyes, explicó que: “Natales cuenta con un sistema organizado y eficaz de atención ACV del que los natalinos deben estar orgullosos, porque permite a través de telemedicina diagnosticar y tratar a un paciente con un accidente cerebrovascular, pero para que esta iniciativa sea exitosa la comunidad debe conocer los síntomas y consultar a tiempo”, agregó la doctora.

Por otra parte, uno de los pacientes que fue atendido por el Código ACV, Héctor Obando, comentó que de manera repentina de cayó al piso y desde ahí no recuerda nada, “me llevaron al hospital y me atendieron, gracias al oportuno tratamiento y la buena atención no tuve ninguna secuela y hoy desarrollo mi vida con normalidad”, comentó el paciente.

Síntomas del Accidente Cerebrovascular

Entre los principales síntomas de esta enfermedad se encuentra la pérdida brusca de fuerza de un lado del cuerpo, de una extremidad o de un lado de la cara y de sensibilidad como una especie de hormigueo; alteración repentina de la visión de un ojo o de ambos ojos, o del campo visual; alteración del habla o del lenguaje, donde puede presentar dificultad para hablar o tener un lenguaje como traposo.

En caso de cualquiera de estos síntomas se debe acudir prontamente al Servicio de Urgencia o llamar al 131 (SAMU).









