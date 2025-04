DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON: “EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DEBIÓ ESTAR EN MAGALLANES DESDE LA PRIMERA SEMANA DEL CONFLICTO”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado Christian Matheson Villán expuso duras críticas al gobierno en relación con la crisis educativa en Magallanes, el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y la gestión cultural en la región.



Paro docente y crisis en el SLEP



El legislador se refirió al paro docente que mantiene sin clases a 12 mil escolares en Magallanes por más de tres semanas, enfatizando que la administración del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) está en crisis desde que el gobierno asumió la educación pública en la región el año pasado.

"Nosotros advertimos al Ministerio de Educación sobre el déficit de aproximadamente 21 mil millones de pesos, pero no han tomado medidas concretas. No se puede ir tapando hoyos sobre la marcha; esto demuestra que la ley de presupuesto de este año no ha sido profundamente estudiada", declaró Matheson.

Además, cuestionó la falta de acción inmediata del ministro de Educación: "El ministro tuvo que haber estado en la región en la primera semana del conflicto. Esta situación está generando una brecha entre la educación pública y privada que será difícil de subsanar".

​

Críticas al Ministerio de Seguridad



El diputado también reiteró su postura en contra de la creación del Ministerio de Seguridad, asegurando que sus funciones ya estaban cubiertas por la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

"Yo voté en contra de este ministerio porque era innecesario. Además, el gobierno nombra como ministro a Luis Cordero, un verdadero comodín, sin la experiencia ni el conocimiento necesario para diseñar una política de seguridad efectiva", afirmó.



Exige la remoción de la Seremi de Culturas



En el ámbito cultural, Matheson exigió la remoción del Seremi de Culturas de Magallanes, argumentando que otros funcionarios del Ejecutivo han sido destituidos por mucho menos en diversas regiones.

El parlamentario hizo un llamado al gobierno para que asuma con mayor responsabilidad los problemas que afectan a la región y tome decisiones con un enfoque realista y bien planificado.





​