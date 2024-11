CON JORNADA DE DIÁLOGO, EMPODERAMIENTO Y AUTOCUIDADO, CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN PUERTO WILLIAMS

​En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena realizó una jornada de autocuidado, empoderamiento y otros factores protectores, dirigida a mujeres de Puerto Williams.



​Un total de 15 vecinas participaron en esta instancia desarrollada en el auditorio del Centro Subantártico Cabo de Hornos, y que incluyó un diálogo en torno a la materia encabezado por la oficina local de Prodemu, y un taller de conexión uterina impartido por personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón.



​El delegado presidencial provincial (s) de la Antártica Chilena, Diego Illanes, valoró esta actividad de conversación, reflexión e introspección enmarcada en esta efeméride mundial, y que contó con saludos en video de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la seremi de dicha cartera de Gobierno en Magallanes y Antártica Chilena, Alejandra Ruiz.



​"Desde nuestra Delegación quisimos ser parte de esta importante fecha a través de esta actividad abierta a la comunidad. Para nuestro Gobierno es relevante eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, no sólo enfrentándola, sino que también previniéndola. Además de los avances en materias legislativas, como la Ley Antonia o la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, nuestro propósito es promover espacios de diálogo entre las diversidades de mujeres, como lo ocurrido en la reciente instancia. Así, podremos avanzar en los desafíos de un Chile con más respeto hacia las mujeres", manifestó el delegado (s) Illanes.



​En tanto, la directora regional de Prodemu Magallanes, Ingrid Álvarez, felicitó a la funcionaria de la oficina en Puerto Williams, Bárbara Farías, quien expuso sobre dicha fundación y la manera en que ésta contribuye a prevenir la violencia. "Nuestro trabajo radica en fortalecer las autonomías de las mujeres, tanto en su autonomía física, de toma de decisiones y autonomía económica, de tal manera que alcancen el empoderamiento, ya que este estado genera un escudo protector hacia la violencia. Las mujeres, al estar empoderadas y poseer estas tres autonomías, son capaces de vislumbrar un proyecto de vida, y eso las alienta a defender sus derechos y a diagnosticar posibles agresiones en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos como mujeres", precisó.



​Entre las personas que participaron en esta jornada organizada conjuntamente por las unidades de Gobierno en Terreno y de Género de la mencionada Delegación, estuvo presente la vecina de Puerto Williams, Carolina Romero. "Fue una actividad muy bonita, que buscó dar a conocer cómo somos las mujeres hoy en día, nuestras luchas en la sociedad, y cómo nos podemos conectar con nuestro entorno, con nuestra red de apoyo y también con nosotras mismas, que es lo más importante. Se agradece mucho la iniciativa y la instancia de participar", comentó.



​Por su parte, Catherine Mellado, quien concurrió como vecina y directora del jardín infantil y sala cuna Junji "Tánana", destacó la instancia de diálogo y autoconocimiento que prevaleció. "Creo que eso fue lo más llamativo y que nos permitió a todas las integrantes poder reflexionar y generar este espacio para nosotras mismas. No solamente es importante dar a conocer esta temática en esta fecha que es conmemorativa, sino también trabajarla de manera transversal en el transcurso de todo el año, ya que, como estamos en una localidad aislada, es importante que las personas que vivimos en la comuna erradiquemos la violencia en cualquiera de sus áreas, no solamente en violencia de género, sino que la violencia en general. Eso es fundamental en comunidades que son más pequeñas, en donde a veces no tenemos tantas redes de apoyo o no tenemos tantas amistades, pero sí es importante que la misma comunidad sea capaz de erradicar la violencia", profundizó.



​Cabe mencionar que la mencionada efeméride hace referencia al asesinato cometido contra las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por parte de agentes de la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana, el 25 de noviembre de 1960, tras haber visitado a sus esposos encarcelados por motivos políticos. En 1981, el Primer Encuentro Feminista y Latinoamericano declaró por primera vez dicha fecha como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Posteriormente, en 1999, la Organización de las Naciones Unidas nombró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a "Las Mariposas", como también eran conocidas las hermanas dominicanas, con el propósito de concientizar sobre la violencia de género y promover acciones para erradicarla.





